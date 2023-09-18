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Военная операция на Украине ,  
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Небензя оценил попытки Киева привлечь к «формуле мира» нейтральные страны

Небензя: Киев безуспешно пытается привлечь к «формуле мира» нейтральные страны
Сюжет
Военная операция на Украине
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Попытки Украины привлечь нейтральные страны и международные организации к поддержке «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского остаются безуспешными. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью «РИА Новости».

«Насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что пока нет никаких признаков, что ООН удалось вовлечь в эту дискуссию. В частности, генсек Антониу Гутерриш неоднократно отмечал, что остается беспристрастным в данном вопросе.

Небензя призвал сверять с фактами все, что говорят на Украине по поводу международной поддержки «формулы мира».

Зеленский представил «формулу мира» на саммите G20 в ноябре 2022 года. В нее входят десять условий, среди которых — освобождение всех пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск к границам 1991 года (в состав Украины на тот момент входили Крым, Донбасс) и фиксация окончания конфликта.

Россия в свою очередь настаивает на признании «новых территориальных реалий» (включения Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав страны), прекращении поставок на Украину оружия и нейтральном статусе соседней страны.

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24 августа в Дании состоялась первая встреча советников по вопросам национальной безопасности Украины, стран G7 и глобального Юга. Они обсудили реализацию пунктов плана Зеленского.

Вторая встреча прошла в Саудовской Аравии 5–6 августа. По ее итогам глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что удалось согласовать не все пункты «формулы мира».

Осенью Зеленский также рассчитывает собрать глобальный саммит мира, на котором будут представители Севера, Юга, Востока, Запада.

По данным украинской стороны, «формулу мира» поддерживают более 60 государств, и не только западных, которые не раз высказывались в ее пользу. «Каждую неделю растет количество стан, которые присоединяются [к «формуле мира»]. На сегодняшний день уже 63 страны», — сказал Ермак 18 августа.

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