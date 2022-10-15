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Глава Крыма взял на контроль жалобу на дырявые бронежилеты мобилизованных

Власти Крыма получили обращение из-за выданных мобилизованным бронежилетов с дырками
Этот случай и вся тема мобилизации находится под личным контролем главы Крыма Сергея Аксенова, сообщил его пресс-секретарь Денис Железняков
Фото: lZlOlVI-Русская армия / VK
Фото: lZlOlVI-Русская армия / VK

Глава Крыма Сергей Аксенов получил обращение с жалобами на дырявые бронежилеты, выданные призванным в рамках частичной мобилизации, сообщил изданию «Подъем» его пресс-секретарь Денис Железняков.

«Это обращение ещё утром зашло Сергею Валерьевичу, ему передано, он лично с ним ознакомлен», — сказал он.

Железняков указал, что Аксенов пообещал до 20 октября выдать всем мобилизованным бронежилеты, которые будут массово закупаться.

«Я думаю, что в любом случае будет контролироваться вопрос отправки бойцов без амуниции. Конкретно этот случай и вся тема мобилизованных находятся под личным контролем главы», — добавил представитель Аксенова.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой близких граждан, мобилизованных в Крыму, ранее написал, что некоторым военнослужащим выдали бронежилеты с дырками и повреждениями. Канал также опубликовал кадры с людьми в бронежилетах, повреждения на которых, как утверждается, пытались заделать с помощью изоленты. 

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Глава Минобороны Сергей Шойгу утверждал, что планируется призвать 300 тыс. человек из числа тех, кто уже служил, имеет боевой опыт и военную специальность. 14 октября Путин сообщил, что призваны 222 тыс. человек и допустил, что в течение двух недель мобилизационные мероприятия будут завершены.

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