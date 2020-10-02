Белоруссия отозвала послов из Польши и Литвы для консультаций

МИД республики анонсировал сокращение числа польских и литовских дипломатов в Белоруссии из-за «деструктивной деятельности со стороны указанных стран». До этого Минск и страны Балтии обменялись зеркальными санкциями

Посольство Беларуси в Литве (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Белоруссия отзовет своих послов из Польши и Литвы. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, пишет Tut.by. Дипломаты будут отозваны 5 октября для консультаций.

«Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено последовать данному примеру», — заявил Глаз.

Кроме того, Минск предложил Вильнюсу и Варшаве сократить число дипломатов, работающих на территории Белоруссии. «В виду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран, им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси», — сказал представитель министерства.

По словам Глаза, в польском посольстве, где сейчас работает 50 человек, останется только 18. В литовской дипмиссии вместо 25 сотрудников будет 14. Пресс-секретарь МИДа отметил, что решение о сокращении польского и литовского дипломатического корпуса в республике является вынужденным.