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Белоруссия отозвала послов из Польши и Литвы для консультаций

МИД республики анонсировал сокращение числа польских и литовских дипломатов в Белоруссии из-за «деструктивной деятельности со стороны указанных стран». До этого Минск и страны Балтии обменялись зеркальными санкциями
Посольство Беларуси в Литве
Посольство Беларуси в Литве (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Белоруссия отзовет своих послов из Польши и Литвы. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, пишет Tut.by. Дипломаты будут отозваны 5 октября для консультаций.

«Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено последовать данному примеру», — заявил Глаз.

Кроме того, Минск предложил Вильнюсу и Варшаве сократить число дипломатов, работающих на территории Белоруссии. «В виду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран, им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси», — сказал представитель министерства.

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<p>Шарль Мишель</p>

По словам Глаза, в польском посольстве, где сейчас работает 50 человек, останется только 18. В литовской дипмиссии вместо 25 сотрудников будет 14. Пресс-секретарь МИДа отметил, что решение о сокращении польского и литовского дипломатического корпуса в республике является вынужденным.

Отношения между Минском и странами Европы, в частности, Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей, ухудшились после президентских выборов 9 августа. В этих странах не признали их итоги и посчитали Лукашенко нелегитимным президентом. Глава республики в ответ заявлял, что эти страны являются одними из организаторов протестов в стране.

В конце августа страны Балтии ввели персональные санкции против Лукашенко, его сына Виктора и нескольких десятков белорусских высокопоставленных чиновников. Им было запрещено въезжать в Литву, Латвию и Эстонию. Затем санкционные списки были расширены до сотни человек, которых в Прибалтике считают причастными к насилию над протестующими в Белоруссии.

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Фото:Миша Фридман / Getty Images

29 сентября Минск ввел зеркальные санкции в отношении чиновников из балтийских стран. В этот же день против Лукашекно, его сына Виктора и еще нескольких высокопоставленных силовиков ввели санкции Великобритания и Канада.

Анатолий Глаз назвал эти меры контрпродуктивными и заявил, что Минск введет симметричные ограничения в отношении Лондона и Оттавы.

Автор
Михаил Котляр
Белоруссия Польша Литва послы
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