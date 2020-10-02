Санкции ЕС против белорусских властей вступили в силу

Шарль Мишель (Фото: European Union / XinHua / Global Look Press)

Евросоюз активировал санкционный список против белорусских чиновников, в который вошли 40 человек, за исключением президента Александра Лукашенко. Об этом на итоговой пресс-конференции саммита ЕС заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Запись выступления опубликована на странице главы ЕС в Twitter.



«Мы ввели в действие сегодня черный список на 40 имен», — сказал он.

По словам главы ЕС, Лукашенко не был включен в санкционный список из-за заинтересованности в диалоге с Минском. Раскрывать имена попавших под ограничения чиновников Мишель не стал.

Европейский союз утвердил введение санкций против Белоруссии 1 октября на саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. Как ранее заявлял глава ЕС, санкции вводятся против чиновников, которые несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что санкционные списки были подготовлены заранее, а письменная процедура их утверждения является техническим моментом.