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Протесты в Белоруссии ,  
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Санкции ЕС против белорусских властей вступили в силу

Шарль Мишель
Шарль Мишель (Фото: European Union / XinHua / Global Look Press)

Евросоюз активировал санкционный список против белорусских чиновников, в который вошли 40 человек, за исключением президента Александра Лукашенко. Об этом на итоговой пресс-конференции саммита ЕС заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Запись выступления опубликована на странице главы ЕС в Twitter.

«Мы ввели в действие сегодня черный список на 40 имен», — сказал он.

По словам главы ЕС, Лукашенко не был включен в санкционный список из-за заинтересованности в диалоге с Минском. Раскрывать имена попавших под ограничения чиновников Мишель не стал.

Reuters узнал об условиях США для введения санкций против Белоруссии
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Фото:Tut.By / Reuters

Европейский союз утвердил введение санкций против Белоруссии 1 октября на саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. Как ранее заявлял глава ЕС, санкции вводятся против чиновников, которые несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что санкционные списки были подготовлены заранее, а письменная процедура их утверждения является техническим моментом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также объяснял, что ЕС пока не намерен вводить санкции против Лукашенко, так как это означало бы оправдание отказа от диалога с Минском.

Белоруссия 2 октября ввела ответные санкции в отношении ряда официальных лиц Евросоюза.

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Великобритания и Канада 29 сентября ввели персональные санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора и нескольких высокопоставленных белорусских чиновников. Им, в частности, запрещен въезд на территорию Великобритании, кроме того, власти заморозят их активы в стране. Аналогичные меры ввела Канада.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК страны, победу на них одержал Александр Лукашенко с результатом 80,1%. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов. Однако в ее штабе не признали итогов выборов и потребовали мирной передачи власти.

После выборов в Белоруссии начались акции протеста, продолжающиеся до сих пор. Протестующие, в частности, требуют провести новое голосование. На некоторых акциях были столкновения митингующих с сотрудниками правоохранительных органов, которые для разгона применяли светошумовые гранаты, резиновые пули, дубинки и другие спецсредства.

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