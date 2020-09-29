Минск принял ответные меры на санкции стран Балтии

Анатолий Глаз (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Белоруссия сделала симметричный ответ после санкций балтийский стран. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, передает «БелТА».

По его словам, Минск внес в собственные санкционные списки примерно по 100 чиновников из Литвы, Латвии и Эстонии. Теперь им запрещен въезд на территорию Белоруссии.

«С сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей», — сказал Глаз.

В конце августа Вильнюс, Рига и Таллин объявили персонами нон грата президента республики Александра Лукашенко и еще несколько десятков белорусских чиновников.

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