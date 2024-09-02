Bloomberg сообщил о поданной заявке Турции на вступление в БРИКС

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Турция подала формальную заявку на вступление в БРИКС, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Администрация Реджепа Тайипа Эрдогана считает, что «геополитический гравитационный центр» уходит от развитых стран, объяснили собеседники агентства причину такого решения.

Страна намерена развивать отношения со всеми сторонами многополярного мира, выполняя при этом обязательства члена НАТО, продолжили источники.

Заявка на вступление была подана несколько месяцев назад «в условиях разочарования в растянувшейся на десятилетия попытке вступить в Европейский союз». На решение также повлияли разногласия Турции с другими членами НАТО — Анкара сохранила тесные связи с Россией после начала военной операции на Украине.

Администрация президента Турции и МИД отказались от комментариев.

Глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил во время визита в Китай 4 июня, что его страна хотела бы присоединиться к БРИКС. Он отметил, что блок является «хорошей альтернативой» ЕС, кандидатом в члены которого Турция является с 1999 года.

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