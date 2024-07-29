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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В Нидерландах призвали выгнать Турцию из НАТО за угрозу войти в Израиль

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Реджеп&nbsp;Тайип&nbsp;Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Турцию следует исключить из НАТО за слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана о вводе войск в Израиль, заявил лидер праворадикальной Партии свободы (PVV) в Нидерландах Герт Вилдерс в своем X (Twitter).

28 июля Эрдоган пригрозил, что Турция может войти в Израиль «так же, как зашла в Ливию и Карабах». Комментируя эти слова, Вилдерс заявил, что турецкий президент «совсем слетел с катушек».

«Исламофашист Эрдоган угрожает вторжением в Израиль. <...> Турцию следует выгнать из НАТО», — отметил политик.

Турция стала членом Североатлантического альянса в 1952 году.

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Глава израильского МИДа Исраэль Кац сравнил Эрдогана с иракским лидером Саддамом Хусейном после слов о возможном вводе войск в Израиль. Хусейн был президентом Ирака с 1979 по 2003 год, когда его режим был свергнут. Он поддерживал палестинцев и был негативно настроен по отношению к Израилю.

Турецкий лидер выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта путем создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергает идею «двух государств».

В январе 2020 года Турция ввела войска в Ливию с целью поддержки ливийского правительства национального согласия. Осенью того же года Анкара поддержала Баку в конфликте с Ереваном из-за Нагорного Карабаха. В 2023 году, после военной операции Азербайджана в Карабахе, регион отошел под контроль Баку.

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Нидерланды Израиль Реджеп Тайип Эрдоган Турция НАТО Герт Вилдерс
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Эрдоган Реджеп Тайип

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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