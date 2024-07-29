В Нидерландах призвали выгнать Турцию из НАТО за угрозу войти в Израиль
Турцию следует исключить из НАТО за слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана о вводе войск в Израиль, заявил лидер праворадикальной Партии свободы (PVV) в Нидерландах Герт Вилдерс в своем X (Twitter).
28 июля Эрдоган пригрозил, что Турция может войти в Израиль «так же, как зашла в Ливию и Карабах». Комментируя эти слова, Вилдерс заявил, что турецкий президент «совсем слетел с катушек».
«Исламофашист Эрдоган угрожает вторжением в Израиль. <...> Турцию следует выгнать из НАТО», — отметил политик.
Турция стала членом Североатлантического альянса в 1952 году.
Глава израильского МИДа Исраэль Кац сравнил Эрдогана с иракским лидером Саддамом Хусейном после слов о возможном вводе войск в Израиль. Хусейн был президентом Ирака с 1979 по 2003 год, когда его режим был свергнут. Он поддерживал палестинцев и был негативно настроен по отношению к Израилю.
Турецкий лидер выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта путем создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергает идею «двух государств».
В январе 2020 года Турция ввела войска в Ливию с целью поддержки ливийского правительства национального согласия. Осенью того же года Анкара поддержала Баку в конфликте с Ереваном из-за Нагорного Карабаха. В 2023 году, после военной операции Азербайджана в Карабахе, регион отошел под контроль Баку.
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