В Нидерландах призвали выгнать Турцию из НАТО за угрозу войти в Израиль

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Турцию следует исключить из НАТО за слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана о вводе войск в Израиль, заявил лидер праворадикальной Партии свободы (PVV) в Нидерландах Герт Вилдерс в своем X (Twitter).

28 июля Эрдоган пригрозил, что Турция может войти в Израиль «так же, как зашла в Ливию и Карабах». Комментируя эти слова, Вилдерс заявил, что турецкий президент «совсем слетел с катушек».

«Исламофашист Эрдоган угрожает вторжением в Израиль. <...> Турцию следует выгнать из НАТО», — отметил политик.

Турция стала членом Североатлантического альянса в 1952 году.

Глава израильского МИДа Исраэль Кац сравнил Эрдогана с иракским лидером Саддамом Хусейном после слов о возможном вводе войск в Израиль. Хусейн был президентом Ирака с 1979 по 2003 год, когда его режим был свергнут. Он поддерживал палестинцев и был негативно настроен по отношению к Израилю.

Турецкий лидер выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта путем создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергает идею «двух государств».

В январе 2020 года Турция ввела войска в Ливию с целью поддержки ливийского правительства национального согласия. Осенью того же года Анкара поддержала Баку в конфликте с Ереваном из-за Нагорного Карабаха. В 2023 году, после военной операции Азербайджана в Карабахе, регион отошел под контроль Баку.