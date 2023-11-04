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Палестино-израильский конфликт ,  
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Эрдоган заявил о пошатнувшемся доверии Турции к ЕС

Президент Эрдоган: доверие Турции к ЕС пошатнулось
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Евросоюз сейчас на стороне Израиля и «остался за пределами дипломатических процессов» по урегулированию конфликта России и Украины, сказал президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)
Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) (Фото: akorda.kz)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что доверие Анкары к ЕС «пошатнулось» на фоне палестино-израильского конфликта. Об этом он сказал журналистам по возвращении из Казахстана, его слова приводит Habertürk.

«Европейский союз уже сыграл в этот период очень странную и непоследовательную роль. Европейский союз не предложил и не смог предложить справедливый подход. <...> Другими словами, от Евросоюза нечего ожидать. Чего еще можно ожидать от такого союза, который уже более 50 лет держит такую страну, как Турция, у дверей?» — сказал Эрдоган, комментируя планы ЕС возобновить переговоры о двух государствах и провести мирную конференцию, но без участия палестинской группировки ХАМАС.

Он обратил внимание на то, что Евросоюз сейчас на стороне Израиля и «остался за пределами дипломатических процессов в российско-украинской войне».

«К сожалению, наше доверие к Европейскому союзу пошатнулось», — заявил турецкий лидер.

Президент предложил Брюсселю сперва ответить, почему там «не смогли призвать израильское правительство соблюдать международное право и права человека во время своих визитов в Израиль».

«Не потому ли, что на мирной конференции будет присутствовать только Израиль, и то, что он говорит, навязывается в качестве решения? Чтобы подготовить почву для полной оккупации палестинских земель Израилем и фактически положить конец существованию Палестины?» — предположил Эрдоган. Он сомневается в том, что конференция «послужит миру».

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На прошлой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес предложил провести мирный саммит по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС. «Важно, чтобы впереди у нас был мирный саммит, на котором мы сможем направить участие международного сообщества на достижение окончательного соглашения, мирное соглашение между Израилем и Палестиной на основе создания двух государств», — пояснил премьер. «Международное сообщество уже признает Израиль, и теперь нам нужно признать палестинское государство», — отметил он.

Позднее Санчес сообщил, что Совет ЕС согласился с его предложением о проведении мирной конференции приблизительно через полгода. Испания председательствует в совете до конца этого года. Председатель Европейского совета при этом заявил, что не видит возможности для ХАМАС участвовать в конференции.

В 1922 году мандат на управление Палестиной получила Великобритания. В 1947 году ООН предложила прекратить действие мандата и разделить Палестину на два независимых государства — арабское и еврейское, а для Иерусалима создать специальный международный режим.

В 1948 году было провозглашено еврейское государство — Израиль, однако на него сразу же напали армии соседних арабских государств. В ходе войны за независимость израильские силы захватили 77% территории подмандатной Палестины, включая большую часть Иерусалима. Оставшаяся часть территорий оказалась под контролем Египта и Иордании, но в 1967 году в ходе Шестидневной войны и они перешли под контроль Израиля (это сектор Газа и Западный берег реки Иордан).

В 1974 году ООН подтвердила неотъемлемые права палестинского народа на самоопределение, национальную независимость, суверенитет и возвращение беженцев. В 1988 году было провозглашено государство Палестина, которое является частично признанным.

Сейчас палестинские территории разделены на две части: сектор Газа и Западный берег реки Иордан. В первом власть захватило исламистское движение ХАМАС, и эксклав практически вышел из подчинения Палестинской национальной администрации, политику которой определяет крупнейшая политическая партия Палестины — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины). Лидер ФАТХ Махмуд Аббас — президент Палестины.

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Теги
Елена Чернышова
Реджеп Тайип Эрдоган Турция ЕС палестино-израильский конфликт
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