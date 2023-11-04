Эрдоган заявил о пошатнувшемся доверии Турции к ЕС

Евросоюз сейчас на стороне Израиля и «остался за пределами дипломатических процессов» по урегулированию конфликта России и Украины, сказал президент Турции

Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) (Фото: akorda.kz)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что доверие Анкары к ЕС «пошатнулось» на фоне палестино-израильского конфликта. Об этом он сказал журналистам по возвращении из Казахстана, его слова приводит Habertürk.

«Европейский союз уже сыграл в этот период очень странную и непоследовательную роль. Европейский союз не предложил и не смог предложить справедливый подход. <...> Другими словами, от Евросоюза нечего ожидать. Чего еще можно ожидать от такого союза, который уже более 50 лет держит такую страну, как Турция, у дверей?» — сказал Эрдоган, комментируя планы ЕС возобновить переговоры о двух государствах и провести мирную конференцию, но без участия палестинской группировки ХАМАС.

Он обратил внимание на то, что Евросоюз сейчас на стороне Израиля и «остался за пределами дипломатических процессов в российско-украинской войне».

«К сожалению, наше доверие к Европейскому союзу пошатнулось», — заявил турецкий лидер.

Президент предложил Брюсселю сперва ответить, почему там «не смогли призвать израильское правительство соблюдать международное право и права человека во время своих визитов в Израиль».

«Не потому ли, что на мирной конференции будет присутствовать только Израиль, и то, что он говорит, навязывается в качестве решения? Чтобы подготовить почву для полной оккупации палестинских земель Израилем и фактически положить конец существованию Палестины?» — предположил Эрдоган. Он сомневается в том, что конференция «послужит миру».

На прошлой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес предложил провести мирный саммит по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС. «Важно, чтобы впереди у нас был мирный саммит, на котором мы сможем направить участие международного сообщества на достижение окончательного соглашения, мирное соглашение между Израилем и Палестиной на основе создания двух государств», — пояснил премьер. «Международное сообщество уже признает Израиль, и теперь нам нужно признать палестинское государство», — отметил он.

Позднее Санчес сообщил, что Совет ЕС согласился с его предложением о проведении мирной конференции приблизительно через полгода. Испания председательствует в совете до конца этого года. Председатель Европейского совета при этом заявил, что не видит возможности для ХАМАС участвовать в конференции.