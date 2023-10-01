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Политика ,  
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Эрдоган заявил об отсутствии ожиданий от ЕС по вопросу присоединения

Эрдоган: у Турции нет никаких ожиданий от ЕС в вопросе вступления в объединение
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters)

Анкара больше ничего не ожидает от Евросоюза (ЕС) по вопросу вступления Турции в объединение, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает газета Yeni Şafak.

«У нас нет никаких ожиданий от Европейского союза, который заставляет нас ждать уже 60 лет», — заявил глава государства. Он подчеркнул, что альянс продолжает предвзято относиться к Турции.

По словам Эрдогана, Анкара выполнила все данные ЕС обещания, однако сам блок «не выполнил ни одно из своих». Он добавил, что Анкара не потерпит никаких новых требований и условий для присоединения.

«При необходимости мы можем заменить копенгагенские критерии (критерии вступления стран в Евросоюз. — РБК) критериями Анкары и продолжить свой путь», — заключил он.

Турция имеет статус кандидата на членство в Евросоюзе с 1999 года, однако между альянсом и Анкарой не раз возникали разногласия. Переговоры Турции и ЕС о вступлении в международную организацию были официально начаты в 2005 году.

29 мая 2023 года глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер заявил, что ни ЕС, ни Турция больше не хотят вступления республики в союз, и призвал прекратить переговоры с Анкарой о членстве в Евросоюзе.

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В тот же день Эрдоган победил на президентских выборах в Турции. Его соперник — Кемаль Кылычдароглу — обещал возобновить переговоры по вступлению в альянс.

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Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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