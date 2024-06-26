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Лавров сообщил о решении БРИКС «взять паузу» по вопросу новых членов

Лавров: члены БРИКС решили взять паузу по вопросу вступления новых членов

Страны БРИКС подавляющим большинством голосов решили «взять паузу» по вопросу вступления в объединение новых членов, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с председателем Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой.

«Подавляющим большинством голосов в «десятке» решено взять паузу с новыми членами, чтобы «переварить» вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», — приводятся слова министра на сайте российского МИДа.

Лавров уточнил, что параллельно в разработке находится система категорий стран-партнеров — «ступеней», которые странам придется пройти перед полным вступлением в БРИКС. «Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников», — заверил он.

Объединение БРИК было основано в 2006 году, в него изначально вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2010 году к нему присоединилась ЮАР и объединение стало называться БРИКС.

С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. При этом название объединения осталось прежним.

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