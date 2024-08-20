Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС, сообщает Report со ссылкой на пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

О том, что вступление страны в организацию находится в работе, говорил 18 августа азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы. 19 августа с визитом в Баку находился российский президент Владимир Путин.

БРИКС сформировался в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая и первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к объединению присоединилась ЮАР, и его стали называть БРИКС.

С 1 января 2024 года в БРИКС вступили еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения решили не менять.