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Политика ,  
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Рябков рассказал, что может помешать странам вступить в БРИКС

Рябков: неучастие в санкциях против БРИКС — условие партнерства с организацией
У России в рамках деятельности БРИКС есть два приоритета: успешное встраивание новичков и разработка категории государств-партнеров, рассказал Рябков. По его словам, вопрос о расширении организации является сугубо политическим
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Одним из обязательных условий партнерства с БРИКС является безусловное неучастие в санкционных режимах против текущих государств объединения. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, отвечая на вопрос РБК.

«Одним из обязательных условий или, говоря более округло, дипломатично, эвфемистически, одним из критериев партнерства с БРИКС должно быть абсолютное безусловное неучастие в каких-либо односторонних санкционных режимах, направленных против кого-либо из нынешних участников БРИКС», — сказал он.

На пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде, которое прошло 10–11 июня, Рябков заявил, что интерес Турции к БРИКС зафиксировали все участники организации, передает корреспондент РБК. По его словам, Анкара уже осведомлена, что у России два приоритета — успешное встраивание новичков и разработка категории государств-партнеров.

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«С Турцией сейчас только на уровне партнерства, но не полноценного членства. Думаем, в Турции к этому относятся с пониманием», — заключил Рябков. Ранее глава турецкого МИДа Хакан Фидан назвал БРИКС «хорошей альтернативой» ЕС, кандидатом в члены которого Анкара является с 1999 года.

Рябков назвал участие Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом. В середине января министр торговли королевства Маджид аль-Касаби говорил, что Саудовская Аравия пока не стала членом организации.

«В Нижнем Новгороде мы вновь получили сигнал от саудовских коллег о том, что их внутренние процессы, связанные с оценкой участия в БРИКС, завершены не до конца. Поэтому саудовские представители участвуют не по всему диапазону проводимых мероприятий, а подключаются к наиболее комфортным для них форматам. Но это все не отменяет, что Саудовская Аравия в БРИКС входит», — объяснил Рябков.

Замглавы МИДа сказал, что вопрос о следующем расширении БРИКС является сугубо политическим — на него в должное время будут отвечать лидеры.

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Рябков также заявил, что ООН не исчерпала свой потенциал, хотя и нуждается в реформировании. «Но отбросить этот институт нельзя. БРИКС не замена чему-то, это самодостаточный инструмент, работающий по своим алгоритмам», — сказал он.

БРИКС учредили в июне 2006 года. Первоначально объединение называлось БРИК по первым буквам стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Правительства стран ежегодно встречаются на официальных саммитах с 2009 года. Название БРИКС появилось после присоединения к объединению Южной Африки (South Africa) в 2011 году.

БРИКС в августе пригласила Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет, Иран, Аргентину и Эфиопию присоединиться к группе с 1 января 2024 года. Буэнос-Айрес планировал вступить в организацию, но новый аргентинский президент Хавьер Милей в конце 2023 года сообщил об отказе от участия страны в объединении.

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Теги
Георгий Смирнов, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Сергей Рябков БРИКС Турция Саудовская Аравия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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