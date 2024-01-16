Министр торговли Саудовской Аравии опроверг вступление страны в БРИКС

Саудовская Аравия получила приглашение на вступление в БРИКС, однако официально страна пока не стала членом объединения. Об этом на заседании Всемирного экономического форума в Давосе заявил министр торговли королевства Маджид аль-Касаби, передает Al-Arabiya.

«Саудовская Аравия приглашена в БРИКС, но мы еще официально не присоединились», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

О том, что королевство официально стало новым членом объединения, 2 января сообщал Reuters со ссылкой на государственное телевидение Саудовской Аравии. На 15-м саммите объединения в августе 2023 года президент ЮАР Сирил Рамафоса также говорил, что Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Иран, и ОАЭ с 1 января будут официально считаться членами БРИКС.

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