Немецкие врачи сообщили новые данные о состоянии Навального

Навальный по-прежнему остается в реанимации на ИВЛ, хотя симптомы отравления слабеют. Ему предстоит долгое лечение

Алексей Навальный (Фото: Павел Головкин / AP)

Симптомы отравления у Алексея Навального продолжают пропадать, но его состояние все еще серьезное. Он остается подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), говорится в сообщении пресс-службы немецкой клиники «Шарите», где находится оппозиционер.

«Симптомы действия ингибиторов холинэстеразы, вызванные доказанным отравлением, становятся все слабее. Причина этого — постепенное восстановление активности [фермента] холинэстеразы. Алексей Навальный до сих пор находится на лечении в реанимации и на ИВЛ», — говорится в сообщении.

Немецкие медики подчеркнули, что следует ожидать того, что Навальный еще долго останется в таком состоянии. Они не исключают, что отравление может иметь долгосрочные последствия для его организма.

2 сентября правительство Германии выпустило специальное заявление, в котором говорилось, что военные специалисты установили в организме Навального следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Правительство ФРГ потребовало от России предоставить свою версию случившегося и провести расследование обстоятельств отравления.