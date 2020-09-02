Соратники Навального будут настаивать на возбуждении дела о покушении

Об этом заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Фонд борьбы с коррупцией пытался добиться возбуждения дела еще в августе, после чего направил в суд жалобу на бездействие СК

Кира Ярмыш (Фото: Кира Ярмыш / Vk)

Сторонники Алексея Навального намерены добиваться возбуждения уголовного дела в России в связи с его отравлением. Об этом РБК заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

«Да, будем настаивать на возбуждении уголовного дела», — сказала она.

По словам Ярмыш, никакой дополнительной информации о состоянии Навального и возможных последствиях отравления для его здоровья от немецких властей не поступало. «С тех пор как Алексей в «Шарите», он по-прежнему в искусственной коме и на ИВЛ, состояние не менялось», — пояснила пресс-секретарь.

Юристы ФБК еще 20 августа сообщили, что обратились в Следственный комитет в связи с отравлением политика и требуют возбудить дело по статьям о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля. 1 сентября директор ФБК Иван Жданов сообщил, что подал жалобу на бездействие СК, суд должен рассмотреть ее 4 сентября.



РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России.