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Отравление Навального ,  
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Соратники Навального будут настаивать на возбуждении дела о покушении

Об этом заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Фонд борьбы с коррупцией пытался добиться возбуждения дела еще в августе, после чего направил в суд жалобу на бездействие СК
Кира Ярмыш
Кира Ярмыш (Фото: Кира Ярмыш / Vk)

Сторонники Алексея Навального намерены добиваться возбуждения уголовного дела в России в связи с его отравлением. Об этом РБК заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

«Да, будем настаивать на возбуждении уголовного дела», — сказала она.

По словам Ярмыш, никакой дополнительной информации о состоянии Навального и возможных последствиях отравления для его здоровья от немецких властей не поступало. «С тех пор как Алексей в «Шарите», он по-прежнему в искусственной коме и на ИВЛ, состояние не менялось», — пояснила пресс-секретарь.

Песков заявил об отсутствии следов яда у Навального до отправки в Берлин
Политика
Дмитрий Песков

Юристы ФБК еще 20 августа сообщили, что обратились в Следственный комитет в связи с отравлением политика и требуют возбудить дело по статьям о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля. 1 сентября директор ФБК Иван Жданов сообщил, что подал жалобу на бездействие СК, суд должен рассмотреть ее 4 сентября.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального были обнаружены следы яда, принадлежащего к той же группе, что и боевое отравляющее вещество «Новичок».

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Результаты проведенной лабораторией бундесвера токсикологической экспертизы ФРГ передаст России, странам Евросоюза и НАТО, а также Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Власти Германии допустили, что против Москвы могут быть введены новые санкции после выработки совместного решения вместе с другими государствами ЕС.

Немецкие врачи сообщили новые данные о состоянии Навального
Общество
Алексей Навальный

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до отправки в Берлин в организме Навального не было никаких отравляющих веществ.

Политику стало плохо утром 20 августа во время авиаперелета из Томска в Москву. Самолет сел в Омске, врачи поместили Навального в местную больницу в тяжелом состоянии. Он впал в кому и находится в ней до сих пор. 22 августа его перевезли в Берлин.

Авторы: Елизавета Антонова, Михаил Котляр
Теги: Алексей Навальный, отравление, уголовное дело
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