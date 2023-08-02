Президент Бразилии заявил о неготовности Путина и Зеленского к миру

Путин и Зеленский настроены только на победу, заявил президент Бразилии. Москва говорила, что не может прекратить огонь, пока ведется наступление Украины. Киев требует для возобновления диалога вывода войск

Лула да Силва (Фото: Andressa Anholete / Getty Images)

Бразилия в числе стран, которые стремятся к достижению мира на Украине, но пока ни российский президент Владимир Путин, ни украинский президент Владимир Зеленский «не готовы к миру». Об этом заявил бразильский президент Лула да Силва, пишет Reuters.

«Пока мы не слышали ни от Зеленского, ни от Путина мысли о том, что «мы остановимся и будем вести переговоры». На данный момент они оба находятся в фазе «я выиграю, я выиграю, я выиграю, я выиграю», вы знаете, тем временем гибнут люди», — добавил он.

Лула да Силва также раскритиковал устройство ООН. Он заявил, что если бы к угрозе полномасштабных боев на Украине относились всерьез, а Совбез ООН вел себя как «глобальный руководитель», уважающий мировое сообщество, «мы, возможно, пришли бы к выводу, что войны не должно быть».

Два дня назад, 31 июля, Зеленский дал интервью бразильскому изданию Globo. Президент заявил об уверенности в том, что Лула да Силва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а его страна могла бы помочь в реализации «формулы мира».

Москва предлагает Киеву начать переговоры, требуя признать «сложившиеся реалии на земле» и не оспаривать суверенитет России над Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. «Украинская армия наступает, они в атаке, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам-то чего обращаться с прекращением огня. Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», — говорил Путин. Киев требует восстановления границ страны по состоянию на 1991 год и вывода российских войск для начала диалога. США поддерживают эту позицию, указывая, что само по себе предложение завершить конфликт звучит разумно, но сейчас это будет «означать признание территориальных приобретений России».

Бразильский президент весной предложил Киеву подумать над тем, чтобы уступить Крым российской стороне ради достижения мира. Он также обвинил американские и европейские власти в связи с оказанием помощи Украине, после чего подвергся критике со стороны Киева и стран Запада. Лула да Силва затем заверил, что не ставит знак равенства между Россией и Украиной в этом конфликте, потому что в курсе, что значит территориальная целостность. Он отметил: «Мы все думаем, что Россия ошиблась. Но теперь бои следует остановить и должна быть сторона, готовая к переговорам, Бразилия готова к этой роли».

Кремль готов прислушиваться к предложениям по достижению мира, которые учитывают интересы России. Путин приглашал Лула да Силву на Петербургский экономический форум, прошедший в июне, но тот отказался от визитов в Россию или Украину, пока «не будет создан климат для построения мира».