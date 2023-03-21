Киев предупредил о «тлеющей войне» в Европе при заморозке конфликта

Подоляк призвал не использовать слово «мир» в «российских интересах», призывая заморозить конфликт. Он предупредил, что Европа получит лишь «тлеющий конфликт», что навредит основам безопасности мира

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Любая попытка «заморозить» конфликт России и Украины, затянуть его или «прекратить огонь» приведет только к постоянному разложению основ глобальной безопасности, заявил в Twitter советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«[Это] будет означать одно — незаконченную войну, тлеющую в сердце Европы, и постоянную эрозию основ глобальной безопасности. Сделайте правильные выводы и не используйте слово «мир» в российских интересах», — написал он.

Против прекращения огня в марте выступили и в Белом доме. Там подчеркнули, что само по себе предложение прекратить конфликт звучит совершенно разумно, но сейчас такая мера фактически «ратифицировала бы завоевания России». «По сути, это будет означать признание территориальных приобретений России, сейчас это представляет собой еще одно нарушение Устава ООН», — объяснил представитель Белого дома Джон Кирби.

В прошлом году делегации России и Украины вели мирные переговоры с конца февраля по середину мая, состоялось несколько очных раундов. В конце марта на встрече в Стамбуле Киев передал Москве свои предложения по урегулированию, в них говорилось в том числе о стремлении Киева к нейтральному и безъядерному статусу. Однако уже к концу весны переговоры были заморожены, а позже президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин.

В ноябре Зеленский назвал «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», условиями для возобновления переговорного процесса. МИД России назвал эти условия неприемлемыми. Кремль отмечал, что существуют «определенные реалии», в том числе новые территории России, которые нельзя не учитывать.

Накануне президент Владимир Путин также подтвердил, что Москва открыта для переговорного процесса.