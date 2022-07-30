«Газпром» опубликовал документы по состоянию турбин для «Севпотока»

«Газпром» опубликовал часть переписки с Siemens и документы по состоянию турбин

«Газпром» опубликовал часть переписки с немецкой компанией Siemens Energy, обслуживающей газовые турбины для «Северного потока», и документы о состоянии двигателей на компрессорной станции (КС) «Портовая».

Из них следует, что в ходе проверок, в том числе Ростехнадзором, были выявлены такие неисправности, как выход из строя термопреобразователей сопротивления из-за повреждения кабелей, а также датчиков температуры подшипника, утечка масла, повреждение лопаток компрессора.

В письмах «Газпром» обращался к Siemens за разъяснениями.

Ранее 29 июля зампред правления российской компании Виталий Маркелов заявил, что Siemens устранила «не более четверти» неполадок в работе турбин. По его словам, в рабочем состоянии находится лишь один из шести газоперекачивающих агрегатов. Остальные имеют технические неисправности или достигли срока межремонтного пробега — 25 тыс. часов. Из-за этого по трубопроводу может перекачиваться не более 33 млн куб. м газа в сутки.

В середине июня «Газпром» снизил объем прокачки по «Северному потоку» сначала с 167 млн до 100 млн куб. м газа в сутки, а потом до 67 млн куб. м из-за задержки турбины. Двигатель, находящийся на ремонте в Канаде, застрял из-за санкций последней. Впоследствии канадская сторона согласилась отправить его в Россию через Германию.

С 27 июля «Газпром» сократил поставки еще вдвое — до 33 млн куб. м топоива — из-за остановки еще одного двигателя на станции «Портовая».

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В Siemens указывали, что не получали от «Газпрома» каких-либо новых сообщений о неисправностях в двигателях, поэтому считают их исправными.

Из-за снижения потока до 20% от проектной мощности биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили $2300 за 1 тыс. куб. м.