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Война санкций ,  
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Песков объяснил сложности в поставках по «Северному потоку» санкциями

Песков: сложности с поставками газа по «Северному потоку-1» вызваны санкциями Запада
«Газпром» GAZP ₽192,78 -1,27% Купить
Газоприёмная станция трубопровода &laquo;Северный поток-1&raquo; в Любмине, Германия
Газоприёмная станция трубопровода «Северный поток-1» в Любмине, Германия (Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press)

Сложности с поставками газа в Европу по трубопроводу «Северный поток-1» вызваны ограничениями со стороны Запада, о чем уже говорил «Газпром». Об этом журналистам сообщил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Газпром» изложил реальную ситуацию, реальное положение дел. Есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определенные искусственные сложности, которые были привнесены этими самыми так называемыми санкциями», — сказал Песков, назвав ограничения незаконными. По словам пресс-секретаря, российская сторона «мало что может сделать» в этой ситуации.

«Газпром» в июне сократил прокачку газа по «Северному потоку» с плановых ежесуточных 167 млн до 67 млн куб. м, объяснив это тем, что одна из турбин Siemens застряла в Канаде из-за санкций. ЕС и Германия заявляли о политических, а не технических причинах сокращения поставок. В Москве эти обвинения отвергали.

Поток газа по «Северному потоку» сократился до 20% от проектной мощности
Политика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Канада согласилась вернуть агрегат и отправила его в Германию, однако в Россию он пока не попал. «Газпром» несколько раз просил Siemens предоставить документы по транспортировке турбины. Компания сообщила, что ждет гарантий неприменения санкций ЕС и Британии по двигателям. 25 июля «Газпром» получил нужные бумаги, но они, как сообщили в компании, «не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы». В тот же день из эксплуатации вывели еще один газотурбинный двигатель для «Северного потока», из-за чего суточный объем прокачки с 27 июля снизился до 33 млн куб. м (20% проектной мощности газопровода).

Как заявил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов, в рабочем состоянии находится только один из шести газоперекачивающих агрегатов. Остальные имеют технические неисправности или достигли срока межремонтного пробега — 25 тыс. часов. По его словам, Siemens устранила «не более четверти» неполадок в работе турбин. В немецкой компании в ответ указали, что не получали новых сообщений о неисправностях.

Теги
Северный поток Дмитрий Песков поставки газа Газпром
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