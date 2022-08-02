Во Франции назвали сумму заблокированных российских активов

Франция заблокировала российские активы на €1,2 млрд без учета имущества ЦБ

Франция заморозила €1,2 млрд российских активов, причем в эту сумму не включено имущество Центробанка, заявил La Tribune глава разведывательного подразделения министерства финансов Гийом Валетт-Вала.

«Это финансовые и нефинансовые активы. Эти блокировки основаны на европейском регламенте, который устанавливает список лиц, утвержденный Брюсселем», — отметил он.

К середине июля только шесть государств ЕС активно участвовали в блокировках российских счетов (всего в Евросоюзе 27 стран), отмечал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в беседе с Bloomberg. Он указал, что Франция вместе с пятью странами — Германией, Австрией, Ирландией, Люксембургом и Бельгией — заблокировала €12,7 млрд. Это сопоставимо с общим объемом заблокированных российских счетов всеми европейскими странами — €13,9 млрд, подчеркнул Рейндерс.

Он отметил, что созданная Евросоюзом в марте целевая группа по поиску и блокировке российских активов помогла улучшить координацию в этом вопросе, из-за чего «значительно увеличилось» число замораживаемых активов в ряде стран.

К концу марта Франция заблокировала активы российских «олигархов», которые находились во французской юрисдикции, на €850 млн, объем «обездвиженных» Францией активов российского ЦБ составлял тогда €22 млрд.

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