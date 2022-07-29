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ЦБ оценил инвестиции россиян в иностранные бумаги в условиях заморозки

Банк России: население вложило в акции и облигации зарубежных компаний ₽2,3 трлн
В первом квартале стоимость иностранных акций и депозитарных расписок в портфелях российских инвесторов снизилась впервые за два года. В ЦБ объясняют снижение вложений в эти активы ухудшением геополитической ситуации
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

За период с начала года и до конца марта совокупная стоимость иностранных акций в портфелях розничных инвесторов снизилась с 920 млрд руб. (данные по итогам 2021 года) до 890 млрд руб., депозитарных расписок с 390 млрд руб. до 276 млрд руб., говорится в «Обзоре деятельности организаций учетной инфраструктуры» Банка России. При этом стоимость облигаций нерезидентов к первому кварталу увеличилась с 1,3 трлн руб. до 1,4 трлн руб.

Объем вложений частных инвесторов в ценные бумаги иностранных эмитентов снижался на фоне ухудшения геополитической ситуации в мире, пишет ЦБ в обзоре: вложения сократились как за счет снижения стоимости таких ценных бумаг, так и из-за физического сокращения объема вложений.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В 2021 году регулятор наблюдал обратную ситуацию — физический и стоимостной размер вложений в иностранные активы росли. Так, за прошлый год стоимость иностранных акций в портфелях розничных инвесторов увеличилась с 564 млрд руб. до 920 млрд руб. «На увеличение объема вложений физических лиц в акции иностранных эмитентов в 2021 году повлиял в том числе запуск торгов иностранными ценными бумагами на Московской бирже и бурное их развитие на СПБ бирже», — объяснял регулятор. В 2020 году динамика также была положительной: стоимость иностранных акций в портфелях российских инвесторов увеличилась с 114 млрд руб. до 564 млрд руб.

Общая стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов на счетах физлиц к концу третьего квартала составила 3,13 трлн руб.: большая часть (27%) приходится на вложения в активы американских компаний — 857,8 млрд руб., на втором месте (12,6%, или 392,3 млрд руб. в денежном выражении) бумаги эмитентов из Великобритании, еще 352,2 млрд руб. (11,3%) приходится на ценные бумаги ирландских компаний. Всего, по данным ЦБ, на счетах физлиц находятся бумаги эмитентов из 120 стран.

Совокупная стоимость портфеля физлиц (учитывает российские и иностранные активы) достигла 8 трлн руб., за первый квартал он подешевел на 5%. Этот дисконт в ЦБ связывают со снижением цен на российские акции, которые занимают наибольшую долю в портфелях, а также на депозитарные расписки российских эмитентов.

С начала марта российские розничные инвесторы испытывают трудности с проведением операций с иностранными бумагами. В начале марта из-за санкций, введенных Западом, европейские клиринговые организации Euroclear и Clearstream прекратили взаимодействие с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД). Это привело к остановке всех операций в интересах российских инвесторов — как сделок купли-продажи бумаг, так и перечислений доходов в их адрес (дивидендов, купонов, погашений). Сейчас связь с Euroclear и Clearstream разорвана окончательно из-за санкций в отношении НРД.

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Одновременно иностранные бумаги некоторых российских инвесторов оказались заморожены из-за блокирующих санкций, введенных в отношении ряда крупных российских банков (ВТБ, Альфа-банк, «Сбер», «Открытие» и другие) и входящих в их контур брокеров. Часть иностранных бумаг подсанкционные брокеры смогли перевести в другие компании, еще часть таких переводов осуществить не удалось, и бумаги заблокировались.

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