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Война санкций ,  
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Евросоюз отчитался о заморозке лишь €23 млрд резервов ЦБ

Ранее российские власти признали, что замороженными оказались около половины резервов Центробанка — порядка $300 млрд. Во второй половине 2021 года ЦБ перевел треть долларовых активов в юани, которые недосягаемы для санкций

Страны Евросоюза заморозили международных резервов Центрального банка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд), сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс, его слова приводит Reuters.

Ранее российские власти признали, что около половины резервов — порядка $300 млрд — попали под заморозку из-за западных санкций.

Из них «только менее одной десятой находится в ЕС», отметил еврокомиссар, сославшись на данные от 27 стран Евросоюза.

По его словам, €23 млрд, замороженные в ЕС с начала военной операции на Украине, — «ничтожно мало» по сравнению с заблокированными в США $100 млрд.

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Фото:Malina Petr / CTK / Global Look Press

Во второй половине 2021 года Центробанк перевел треть долларовых активов в юани. Таким образом доля американской валюты сократилась с 16,4 до 10,9%, или на $29 млрд. На столько же выросли активы ЦБ в китайской валюте.

Недосягаемыми для санкций остаются активы в юанях, монетарное золото, хранящееся на территории России, запасы наличной валюты, а также специальные права заимствования в Международном валютном фонде.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил использовать замороженные активы ЦБ на нужды Украины. Глава российского МИДа Сергей Лавров в ответ заявил, что Боррель «известен не только своими идеями в сфере конфискации чужого имущества». Он отметил, что для Запада воровство становится «чем-то вроде привычки», и привел в пример заморозку денег афганского Центробанка в США. Администрация американского президента объясняла ее попыткой закрыть доступ к деньгам пришедшему к власти «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация).

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Теги
Елена Чернышова
Евросоюз Центробанк заморозка резервы
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