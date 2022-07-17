В ЕС назвали страны — лидеры по объему замороженных российских активов

Основная часть (€12,7 млрд из €13,9 млрд) замороженных активов приходится на шесть стран, сообщил еврокомиссар Рейнердс. По его словам, некоторые государства отказываются сообщать информацию об успехах в блокировке собственности

Вид на здание Европарламента (Фото: Vincent Kessler / Reuters)

Страны Евросоюза с начала военной операции на Украине заморозили российские активы общей стоимостью €13,9 млрд, но из этой суммы €12,7 млрд приходится всего на шесть государств: в основном Германию, Ирландию и Францию, а также Австрию, Бельгию и Люксембург. Об этом в интервью Bloomberg сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейнердс.

«Всю работу делают шесть стран-членов, — заявил он. — Сложилась ситуация, в которой некоторые государства предоставляют нам много информации, а другие отчитываются лишь об очень небольших суммах».

В марте Евросоюз создал рабочую группу, чтобы улучшить координацию по заморозке. Это помогло увеличить объемы замороженных активов, но некоторые государства все еще отказываются сообщать о прогрессе в этой сфере, рассказал Рейнердс.

Он добавил, что сейчас работает над изменением уже действующих норм таким образом, чтобы они позволяли не только замораживать, но и конфисковать активы. С этой целью еврокомиссар предложил отнести нарушение санкций к уголовным преступлениям. Он сообщил, что Европарламент уже согласился, а члены Евросоюза должны одобрить меру в течение лета — это позволит сформировать новые правила в октябре.

Российские активы в ЕС блокируют в рамках введенных против страны из-за военной операции на Украине санкций. Несколько дней назад еврокомиссар рассказывал о пяти странах-лидерах по заморозке российских активов, но тогда не назвал их.

Москва считает такие меры незаконными. Заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов называл заморозку активов «одной из величайших краж в истории». По мнению премьер-министра Михаила Мишустина, заморозка — пиратство. Арест активов российских предпринимателей в Кремле сравнивали с ограблением на Диком Западе.