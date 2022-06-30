В Совбезе назвали заморозку активов России «величайшей кражей в истории»

Заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории, заявил в интервью «РИА Новости» заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов.

«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник», — сказал он.

По его словам, все это ведет к саморазрушению Бреттон-Вудской системы (международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, которая в 1944 году сменила финансовую систему, основанную на «золотом стандарте»). «Эту тенденцию нельзя отрицать. Сегодня первостепенная задача всего мирового сообщества — сделать так, чтобы это крушение прошло с минимальными потерями, а не привело к новой мировой войне», — отметил замсекретаря Совбеза.

Накануне 29 июня американский Минфин отсчитался о блокировке активов российского Центробанка примерно на $300 млрд, а также других связанных с Россией активов на сумму более $30 млрд. Блокировкой занимается Рабочая группа по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO), в которую входят представители различных западных стран.

По данным ЦБ на 1 апреля 2022 года объем международных резервов России составлял $606,5 млрд. Минфин ранее подтверждал, что после начала российской спецоперации западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России. При этом юридически недосягаемыми для санкций остаются активы в китайских юанях, монетарное золото, хранящееся в России (на 1 февраля около $132 млрд), запасы наличной валюты и специальные права заимствования (SDR, около $24 млрд) в МВФ.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 19 апреля заявила, что российская сторона будет оспаривать заморозку золотовалютных резервов и уже готовит судебные иски. Глава российского МИДа Сергей Лавров обвинил западные страны в фактической краже российских золотовалютных резервов. «Когда после начала специальной военной операции на Украине наши западные «друзья» украли у нас более чем $300 млрд, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ. Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно», — подчеркнул министр.