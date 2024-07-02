DN: чиновники США и НАТО призвали снять все ограничения на удары ВСУ по России

DN узнал о призывах на Западе снять все ограничения на удары по России

Многие западные чиновники, в том числе конгрессмены США и генсек НАТО Столтенберг, призывают полностью отменить ограничения на применение поставляемого Украине оружия для ударов по России, пишет DN. Москва осуждает помощь Киеву

Фото: Алина Смутко / Reuters

Ряд чиновников в США и за рубежом настаивают на полной отмене ограничения для Украины в вопросе применения поставляемого Западом оружия, пишет Defense News (DN) со ссылкой на собеседников в американской администрации.

В частности, с такими призывами к администрации президента США Джо Байдена обратились члены конгресса, в том числе «видные демократы» и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас назвал «нонсенсом» введение ограничений для Украины.

Высокопоставленный представитель Пентагона в июне заявил, что политика США, возможно, движется в направлении снятия ограничений, сообщает DN. Он отметил, что в ходе конфликта Вашингтон не раз пересматривал первоначальный отказ. «Никогда не говори «никогда», — добавил он.

США разрешили Украине использовать поставляемое ими вооружение в конце мая на фоне продвижения российских войск в Харьковской области. Вслед за ними это сделал ряд других стран. Однако Байден подчеркнул, что Вашингтон «не санкционирует удары на 200 миль (321 км) вглубь России и не санкционирует удары по Москве и Кремлю». The Washington Post писала, что США разрешили бить их оружием по России не дальше 100 км от границы, поэтому разрешение не распространяется на ключевые российские аэродромы.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer в конце июня заявил, что разрешение США применять оружие при ударах по территории России было «позитивным», но ограничение радиуса таких ударов делает это решение «тактическим, но не стратегическим» шагом. Он пояснил, что для Украины самой большой проблемой на данный момент являются российские корректируемые авиабомбы (КАБы), которым не могут противостоять зенитно-ракетные комплексы Patriot в силу того, что нужного числа ракет для систем просто не производят.

«Поэтому нужно искать решения дальнего радиуса действия против аэродромов, где приземляются военные самолеты, которые Россия использует для запуска КАБов», — добавил он.

В Кремле, комментируя разрешение применять западное оружие для ударов по России, заявили о вовлеченности Вашингтона в конфликт. Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва может дать асимметричный ответ в случае передачи Украине дальнобойного оружия для ударов вглубь России. В частности, по его словам, Москва может начать поставлять свое оружие «в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».