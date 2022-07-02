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Война санкций ,  
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В Сербии сочли, что Запад попросит «пехоту для конфликтов с Россией»

«Шантаж» в отношении Сербии может привести к тому, что Белграда попросят сначала «просто ввести санкции» против России, а затем «просто вооружить» Украину, после чего «просто дать пехоту для конфликтов» с Россией, сказал Вулин
Александар Вулин
Александар Вулин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

От Сербии требуют ввести санкции против России, затем в рамках политики «шантажа» уровень просьб будет увеличиваться, однако Белград намерен продолжать проводить независимую политику, заявил глава сербского МВД Александар Вулин на Pink TV. Его слова приводятся на сайте министерства.

«Обычно все шантажи начинаются с того, что давайте просто введем санкции против России, а потом давайте просто признаем Косово, а потом просто отдадим Республику Сербскую, а потом просто вооружим Украину, а потом давайте просто дадим пехоту для конфликтов с Россией», — считает министр.

Вулин также прокомментировал слова вице-президента Зораны Михайлович, которая рассказала об ожидании «более ясного» отношения к конфликту на Украине со стороны будущего правительства Сербии, отметив, что у Белграда «нет времени смотреть в прошлое, потому что мир меняется».

«Что тебе неясно? Что вам неясно? Мы более чем ясны, когда речь идет о конфликте на Украине. Мы уважаем территориальную целостность Украины, но санкции против РФ вводить не будем, что не ясно?», — поинтересовался министр. Он продолжил: «хотим ли мы быть частью конфликта Запада с Россией? Хотим ли мы забыть все эти десятилетия, когда нас поддерживала Россия? Хотим ли мы забыть все эти столетия славянского братства?».

Вучич заявил, что Сербии необходимо найти альтернативу российской нефти
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Александр Вучич

Сербский министр выразил уверенность, что Евросоюз и США не уважают суверенитет и целостность республики. Если Вашингтон и Брюссель видят принцип территориальной целостности в качестве ключевого в политике, продолжил глава МВД, им следует «начать с Сербии».

«Сначала отозвать признание Косово, потом извиниться: единая Сербия, мы были неправы, разбомбив вас, извините за детей, которых мы убили, извините за то, что мы сделали с вами, мы начнем с исправления наших ошибок», — призвал Вулин.

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Он также посоветовал «не просить Сербию быть пехотинцем пакта НАТО, чтобы Сербия была тем, кто вступит в конфликт с Россией». Министр подчеркнул, что официальный Белград не намерен конфликтовать с Москвой и «вступать в чужие войны», будучи «чьими-то пехотинцами».

Вице-премьер заявила о сложном положении Сербии из-за визита Лаврова
Политика
Фото:Darko Vojinovic / AP

Власти Сербии и ранее заявляли о готовности сопротивляться введению ограничительных мер против России, в середине мая президент республики Александр Вучич сказал, что Белград будет так делать «до тех пор, пока может». Он отметил, что страна уже сталкивается с последствиями своей политики. Президент Сербии заверил, что позиция Белграда не является русофобской или прозападной, несмотря на окружение странами НАТО.

Немецкий канцлер Олаф Шольц во время визита в Сербию «четко и резко» попросил присоединиться к санкциям Евросоюза. Премьер Хорватии Андрей Пленкович в начале июня призвал власти Сербии перестать «сидеть на двух стульях» и определиться с позицией в отношении санкций. Он сказал, что Белграду пора определиться с выбором стороны, если у нее есть стремление по евроинтеграции. В ответ Вучич отметил наставнический тон заявления Пленковича. Президент посетовал: «они не говорят: я бы хотел, чтобы наши друзья из Сербии были вместе с нами в чем-то. Это были бы другие слова».

В середине июня Вучич рассказал, что Сербия не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза с 1 ноября. «И кто знает, какие санкции будут введены к тому времени», — добавил он.


 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сербия Запад шантаж санкции
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