Вучич заявил о просьбах отменить визит Лаврова в Сербию
Власти Сербии не удивлены тем, что визит главы российского МИДа Сергея Лаврова пришлось отложить, — на Белград осуществлялись нападки из-за планов министра посетить республику, заявил сербский президент Александр Вучич в интервью RTS («Радио и телевидение Сербии»).
«Вы не можете понять, сколько было бесчисленных переговоров, в которых Сербию просили отменить прием министра иностранных дел России», — сказал Вучич.
Сербский президент указал, что за последние сутки в страну прибыло «больше западных СМИ, чем когда-либо прежде». По мнению Вучича, они планировали сфотографировать его вместе с Лавровым, чтобы использовать снимки для нападок на Белград. Однако те, кто критиковал Сербию за намерение принять Лаврова, не делают того же в адрес Турции, входящей в НАТО, когда глава российского МИДа намеревается посетить Анкару. Вучич отметил, что не звучит критика и в адрес ряда лидеров Евросоюза, когда они встречаются с президентом России Владимиром Путиным.
«Не будете [критиковать Турцию], потому что такими безжалостными можете быть только по отношению к таким маленьким странам, как Сербия», — считает Вучич. Он также рассказал о «плохом предчувствии» из-за сложившейся в мире ситуации.
Комментируя призыв премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича не «сидеть на двух стульях» и определиться со стороной, Вучич отметил, что хорватская сторона делает заявления в наставническом тоне, а не в добрососедском. «Они не говорят — я бы хотел, чтобы наши друзья из Сербии были вместе с нами в чем-то. Это были бы другие слова», — сказал Вучич.
Визит Лаврова в Сербию должен был состояться 6–7 июня, однако 5 июня представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Черногория, Болгария и Северная Македония решили не пропускать правительственный самолет министра. Она подчеркнула: «Страны — участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи». Лавров назвал произошедшее немыслимым и выразил мнение, что Сербию лишили права вести самостоятельную внешнюю политику в отношении России.
Решение о недопуске самолета Лаврова было принято из-за введенных против него санкций, пояснили в МИД Болгарии. Санкции против главы МИД России Евросоюз ввел в конце февраля. В Москве говорили, что у главы МИДа нет счетов «где-либо за рубежом».