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Вице-премьер заявила о сложном положении Сербии из-за визита Лаврова

Сербский вице-премьер увидела положительную сторону в отмене визита Сергея Лаврова. По ее словам, приезд главы российского МИДа поставил был Белград и Александра Вучича в сложное положение
Фото: Darko Vojinovic / AP
Фото: Darko Vojinovic / AP

Вице-премьер, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович положительно оценила отмену визита в страну главы МИД России Сергея Лаврова. По ее словам, приезд министра поставил бы Белград в сложное положение.

«Сам анонс визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова стал осложнением для Сербии и президента Александра Вучича. Мы пытаемся выжить в энергетическом, финансовом и политическом смысле в действительно трудное время, и я думаю, что нам меньше всего нужно, чтобы через нашу спину решали мировые проблемы», — сказала она (цитата по Politika.rs).

По словам Михайлович, в Белграде постоянно слышат, что «Сербия — лучший друг России». «Если они наши друзья, <...> то не должны были планировать приезд в этот момент», — считает вице-премьер.

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Визит Лаврова в Сербию должен был состояться 6-7 июня. Однако незадолго до этого представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Черногория, Болгария и Северная Македония решили не пропускать правительственный самолет министра: «Страны—участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи».

МИД Болгарии пояснил, что решение о недопуске самолета Лаврова было принято из-за введенных против него санкций Евросоюза. В Черногории в свою очередь заявили, что такой шаг был неизбежным для Подгорицы, он объяснялся приверженностью принятым страной обязательствам. Там посчитали, что Лавров мог бы отправиться в Белград поездом, поскольку железнодорожное сообщение между Москвой и столицей Сербии не ограничено.

По словам Вучича, на Белград осуществлялись нападки из-за планируемого приезда Лаврова. «Вы не можете понять, сколько было бесчисленных переговоров, в которых Сербию просили отменить прием министра иностранных дел России», — говорил он.

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Лавров назвал произошедшее «немыслимым», а действия Болгарии, Черногории и Северной Македонии — возмутительными. Представитель президента Дмитрий Песков заявил, что «подобные враждебные действия» не помешают контактам России с другими странами.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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