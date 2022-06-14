Сербия с ноября не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций ЕС

По словам Вучича, с ноября Сербии придется отказаться от импорта российской нефти. Ранее он заявил, что из-за санкций страна будет терять $600 млн в год

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Сербия с 1 ноября не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза, заявил президент страны Александр Вучич, передает РТС.

По его словам, только в Обреноваце (ТЭС ТЕНТ-А) ежедневно потребляется 350 т мазута, поскольку уголь недостаточно сухой и качественный. А зимой расход будет в семь раз больше, отметил президент.

«Нужно найти мазут, у NIS [«Нефтяная индустрия Сербии»] не хватает мазута. Надо импортировать 20 тыс. т, считайте, нужно 120 тыс. т на всю зиму. <...> С 1 ноября мы не сможем больше ввозить российскую нефть по действующим санкциям, и кто знает, какие санкции будут введены к тому времени», — сказал Вучич.

В начале июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России. Спустя полтора месяца обсуждений страны — участницы ЕС договорились о частичном эмбарго на поставки российской нефти. Запрет касается морских поставок. Отказ от них будет поэтапным и займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других продуктов нефтепереработки. Для стран, которые в силу географии «страдают от особой зависимости от поставок из России», предусмотрены временные исключения. Под этими странами подразумеваются прежде всего Венгрия и Словакия.

После введения эмбарго Вучич заявил, что у Сербии из-за санкций «украли $600 млн» в год. В Кремле же неоднократно предупреждали, что запрет на поставки российской нефти «ударит по всем». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия ведет работу над переориентированием поставок высвобождающихся объемов нефти на альтернативные направления. «Это целенаправленное действие, системное, которое позволит нам минимизировать эти негативные последствия», — отметил он.