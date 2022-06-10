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Война санкций ,  
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Вучич заявил, что Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России

Шольц попросил Сербию присоединиться к санкциям Евросоюза против России. Страна имеет статус кандидата на вступление в ЕС. По данным сербской газеты «Вечерние новости», вскоре с призывом к санкциям к ней обратится и Европарламент
Александр Вучич и Олаф Шольц
Александр Вучич и Олаф Шольц (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России, аналогичные тем, что ввел Евросоюз (Белград не является членом союза). Об этом заявил на совместной пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич, передает RTV.

«Мы говорили о политической ситуации в мире, и Шольц очень решительно, четко и резко попросил Сербию присоединиться к санкциям против России, то есть поддержать ограничительные меры, которые ЕС уже принял против России», — сказал президент.

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Фото:Uli Deck / dpa / Global Look Press

Сербия — одна из тех стран, которые не ввели санкции против России. В то же время она присоединилась к резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей действия России на Украине.

По словам Вучича, Сербия будет сопротивляться введению санкций против России до последнего. Он отметил, что решение продиктовано не выгодой (Белград закупает у России газ), а из-за «честного отношения к себе» и уважения к международному праву. Президент также добавил, что Сербия гордится тем, что не допускает ни антизападного, ни русофобского поведения.

Однако в ряде стран раскритиковали позицию Сербии. В частности, премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что «сейчас не время сидеть на двух стульях» и Сербия «должна быть очень осторожной [и решить], чью сторону она выбирает и поддерживает, если у нее есть амбиции вступить в ЕС».

Европарламент, как пишет сербская газета «Вечерние новости», готовит отчет по Сербии с призывом ввести санкции против России. Сербия имеет статус страны — кандидата на вступление в ЕС. В проекте отчета говорится, что депутаты призывают ее немедленно ввести санкции против России и выражают обеспокоенность тем, что она оказалась «в числе немногих европейских стран, не последовавших позиции ЕС». Помимо этого, сербские власти должны показать готовность к реформам, «прежде всего в области верховенства закона», отметили в Европарламенте.

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Сербия Александр Вучич Германия Олаф Шольц санкции

Олаф Шольц

политик, федеральный канцлер Германии, член Социально-демократической партии Германии

14 июня 1958 года
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