Вучич заявил, что Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России
Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России, аналогичные тем, что ввел Евросоюз (Белград не является членом союза). Об этом заявил на совместной пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич, передает RTV.
«Мы говорили о политической ситуации в мире, и Шольц очень решительно, четко и резко попросил Сербию присоединиться к санкциям против России, то есть поддержать ограничительные меры, которые ЕС уже принял против России», — сказал президент.
Сербия — одна из тех стран, которые не ввели санкции против России. В то же время она присоединилась к резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей действия России на Украине.
По словам Вучича, Сербия будет сопротивляться введению санкций против России до последнего. Он отметил, что решение продиктовано не выгодой (Белград закупает у России газ), а из-за «честного отношения к себе» и уважения к международному праву. Президент также добавил, что Сербия гордится тем, что не допускает ни антизападного, ни русофобского поведения.
Однако в ряде стран раскритиковали позицию Сербии. В частности, премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что «сейчас не время сидеть на двух стульях» и Сербия «должна быть очень осторожной [и решить], чью сторону она выбирает и поддерживает, если у нее есть амбиции вступить в ЕС».
Европарламент, как пишет сербская газета «Вечерние новости», готовит отчет по Сербии с призывом ввести санкции против России. Сербия имеет статус страны — кандидата на вступление в ЕС. В проекте отчета говорится, что депутаты призывают ее немедленно ввести санкции против России и выражают обеспокоенность тем, что она оказалась «в числе немногих европейских стран, не последовавших позиции ЕС». Помимо этого, сербские власти должны показать готовность к реформам, «прежде всего в области верховенства закона», отметили в Европарламенте.