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Война санкций ,  
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Вучич заявил, что Сербии необходимо найти альтернативу российской нефти

По словам Вучича, из-за антироссийских санкций страна может столкнуться с проблемами поставок нефтепродуктов, поэтому необходимо срочно искать альтернативных поставщиков
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает Kurir.

По его словам, несмотря на самые низкие цены на бензин в регионе, Сербия может столкнуться с проблемами в ближайшее время. Он указал, что из-за антироссийских санкций поставки нефти через компании, где россияне являются мажоритарными собственниками, скоро станут невозможными.

«Большая и стратегическая проблема в том, что мы должны найти решение и замену российской нефти, а до того времени работаем над новыми хранилищами, находим их у частных коммерческих структур», — заявил Вучич.

В то же время президент добавил, что Сербию «начинают шантажировать» еще и иракской нефтью, а европейские производители отказываются от сотрудничества.

Вучич обвинил ЕС в воровстве $600 млн у сербов из-за нефтяного эмбарго
Политика
Фото:Filip Singer / EPA / ТАСС

В конце мая Евросоюз согласовал шестой пакет санкций, который подразумевает введение частичного эмбарго на импорт российской нефти. 2 июня новые ограничения одобрили послы стран ЕС, на более высоком уровне документ приняли на следующий день.

Как поясняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, под запрет попали морские перевозки, что составляет две трети российского экспорта. Остальное Евросоюз получал по нефтепроводам, при этом Польша и Германия решили отказаться от любых форм поставок российской нефти, поэтому к концу года она будет поступать в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба», на который приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой Евросоюзом у России. Импорт нефти из России в страны ЕС будет полностью запрещен через шесть месяцев после одобрения нового пакета санкций, а нефтепродуктов — через восемь.

Вучич ранее говорил, что санкции ЕС против российской нефти «украли из карманов» граждан Сербии до $600 млн. При этом, по словам Вучича, самые большие проблемы ждут граждан Сербии после 1 декабря, когда закончится льготный период и нефтяное эмбарго против России начнет действовать.

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В Кремле западные санкции называли незаконными и допускали, что если ЕС откажется от закупок российской нефти, то Россия будет компенсировать эти объемы продажами на востоке. Вице-премьер России Александр Новак ранее предупреждал, что в случае принятия эмбарго цена на нефть может взлететь до $300 за баррель.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
нефть Александр Вучич Сербия санкции

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