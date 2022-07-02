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Медведев увидел конец «бурного романа» после «любовных игрищ» Киева и ЕС

«От украинофилии до украинофобии один шаг», написал Медведев. По его словам, Европа устала от Украины, а в Польше вспомнили про «свой оголтелый национализм». Медведев призвал украинцев вспомнить про «любовь к зеленому хлопцу»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Luong Thai Linh / Reuters)

Процесс евроинтеграции Украины является «мифическим», от Киева европейские страны устали, заявил в Telegram заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившихся у них в стране, про то, что они в Польше», — написал он.

По мнению Медведева, схожая ситуация складывается и в других странах Европы, которые прежде «затеяли любовные игрища» с властями Украины. Он добавил, что «от украинофилии до украинофобии один шаг», а отношения между странами не восстановить «обещаниями нескорого и неравного брака», имея в виду стремление Украины присоединиться к Евросоюзу.

«Украинцам бы неплохо вспомнить про свою былую любовь к зеленому хлопцу в зеленой футболке. И для собственного же блага быстрее разорвать этот брачный союз навсегда», — подчеркнул Медведев, вероятно, имея в виду главу Повстанческой армии Нестора Махно. Его силы действовали на территориях Украины в годы Гражданской войны. Это военное формирование традиционно называют «зелеными» или «зелеными партизанами».

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В конце июня Украина вместе с Молдавией получили статус кандидатов в члены Евросоюза. В Еврокомиссии сочли, что Киев продемонстрировал приверженность ценностям и стандартам ЕС. При этом Украине следует усилить борьбу с олигархами и коррупцией на высшем уровне, а также реформировать законодательство в отношении меньшинств, предупреждали в ЕК, иначе решение может быть пересмотрено.

После начала российской спецоперации на Украине многие граждане страны выехали в страны Евросоюза, став беженцами. К концу июня, по данным ООН, их число превысило 5,49 млн человек. Еврокомиссия в начале марта запустила специальный механизм, который позволит украинцам находиться в Евросоюзе в течение года, а затем продлить этот срок до трех лет. ЕС предоставляет беженцам жилье, медицинскую помощь, работу и образование.

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Ряд стран Европы при этом столкнулся с проблемами из-за наплыва беженцев, в частности Польша и Германия. Они в конце марта указали на нехватку мощностей и ресурсов и запросили помощи у Еврокомиссии. По данным ООН, в Польшу с 24 февраля выехали более 1,19 млн беженцев с Украины, в Германию — 867 тыс.

Спустя два месяца, в конце мая, польские власти сообщили, что ожидаемые €144,6 млн для помощи украинским беженцам от ЕС так и не поступили. С июля в Польше перестали выплачивать беженцам пособие на питание и жилье в размере 40 злотых на человека в день. Пока мера коснется не всех беженцев, например, продолжатся выплаты многодетным семьям, беременным женщинам, инвалидам.

В середине июня украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что большинство оказавшихся в ФРГ беженцев с Украины вскоре покидают республику и призвал официальный Берлин подумать, почему у них «нет желания здесь оставаться». Дипломат сообщил, что понимает их мотивы. В правительстве Баварии при этом назвали предоставляемые беженцам условия комфортными, и отметили, что они в большей степени хотят вернуться домой, чем, например, беженцы из Африки.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Медведев Евросоюз Украина Польша беженцы вступление в ЕС Беженцы с Украины

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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