Politico сообщило об опасениях на Западе из-за «усталости от Украины»

По словам премьера Эстонии, усталость от боевых действий на территории Украины «проявляется везде», но Западу необходимо поддерживать Киев. Байден ранее обещал помогать украинской стороне настолько долго, насколько это потребуется

Борис Джонсон (слева) и Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / AP)

Лидеры стран Запада, несмотря на единство в области поддержки Киеву, которое они показали на саммите НАТО, опасаются, что их граждане могут вскоре устать от событий на Украине, пишет Politico.

Издание приводит слова премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, заявившей, что «везде проявляется усталость от войны». «Это [боевые действия на территории Украины] продолжается уже четыре месяца. А у нас высокая инфляция, энергетический кризис. Коронавирус никуда не делся», — сказала она на полях саммита альянса на этой неделе.

В то же время Каллас подчеркнула, что «нам нельзя уставать, потому что мы должны помочь Украине защитить свою страну».

Politico напоминает, что президент США Джо Байден пообещал поддерживать Украину настолько долго, насколько это потребуется, «чтобы в действительности гарантировать, что они не побеждены Россией». При этом газета приводит данные опроса YouGov (проведен 23 — 29 июня среди 1 тыс. респондентов), согласно которому только 8% участников исследования назвали приоритетной задачей Байдена «обеспечение поражения России на Украине». Самым популярным стал вариант «снизить или устранить инфляцию», который выбрали 38% опрошенных.

Как утверждается в материале, «именно на усталость рассчитывает президент России Владимир Путин», который, согласно статье, «надеется, что избиратели накажут своих лидеров за то, что они беспокоятся о событиях на Украине, а не о собственных проблемах».

Об опасности появления «усталости от Украины» по мере затягивания боевых действий предупреждал в том числе британский премьер-министр Борис Джонсон, на этом фоне призвав продолжить поддержку Киева. Он также предостерег от попыток подтолкнуть Украину к «худому миру» — соглашению с Россией на условиях, которые не отвечают интересам Киева. Противостоять «усталости» призвал и польский МИД.

Читайте на РБК Pro Pro Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Инструкции Pro Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Кейсы Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффет и Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффет и Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Статьи Pro Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Статьи Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи Pro Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Инструкции Pro Почему россияне отказываются от покупки квартир и что будет со спросом Почему россияне отказываются от покупки квартир и что будет со спросом Прогнозы

Президент Украины Владимир Зеленский также говорил о «растущей усталости», отметив, что из-за этого от Киева требуют нежелательный для него результат. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что в Евросоюзе подобных настроений нет, о чем, в частности, свидетельствует предоставление Украине статуса страны — кандидата на вступление в ЕС. «Я всегда говорил, что никогда не было никакой усталости от Украины. Это российский нарратив, навязанный нам», — сказал он (цитата по РБК-Украина).

Российская военная операция на Украине началась 24 февраля. Тогда Путин заявил, что ее цели — «демилитаризация и денацификация» соседней страны, а также защита жителей Донбасса от политики «геноцида», которую, по мнению президента, вели украинские власти. 29 июня Путин предложил не говорить о сроках ее завершения. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее говорил, что никто «не гонится за сроками».

Зеленский в апреле говорил, что страна готова сражаться с Россией «и десять лет». 27 июня, выступая на саммите G7, глава государства призвал сделать все возможное, чтобы закончить боевые действия до конца 2022 года.