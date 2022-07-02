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В Израиле раскритиковали слова посла Украины в ФРГ Мельника о Бандере

Мельник назвал лидера украинских националистов «борцом на свободу». В израильском посольстве в Германии заявили об оскорблении памяти жертв Бандеры и искажении исторических фактов
Андрей Мельник
Андрей Мельник (Фото: imago stock&people / Global Look Press)

Заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника о националисте Степане Бандере «искажают исторические факты, умаляют значение холокоста и оскорбляют память убитых Бандерой и его людьми», говорится в заявлении посольства Израиля в ФРГ, опубликованном в Twitter.

Мельник в опубликованном в конце июня интервью немецкому журналисту Тилю Юнгу сказал, что посещал могилу Бандеры в Мюнхене, «потому что он важен очень многим украинцам, как олицетворение борьбы за свободу». «Борец за свободу не подвластен никаким законам. Робин Гуд всеми нами почитается, а он тоже не по законам действовал», — заявил Мельник.

Степан Бандера — один из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, признана в России экстремистской и запрещена), а также один из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА, также признана экстремистской и запрещена). Бандера после вторжения Германии в Польшу некоторое время сотрудничал с немецкой военной разведкой, а после расхождений с гитлеровцами был арестован ими же. Он сидел в тюрьме в Берлине, а после освобождения переехал в Мюнхен, где в 1959 году был убит агентом КГБ.

На Украине регулярно проводятся факельные шествия в честь Бандеры. Бывший президент Виктор Ющенко в 2010 году присвоил ему звание Героя Украины, которого националиста впоследствии лишил преемник Ющенко Виктор Янукович.

Посол Украины в Германии Мельник назвал Бандеру «борцом за свободу»
Политика
Андрей Мельник

В посольстве Израиля считают, что слова дипломата «подрывают усилия украинского народа жить в соответствии с демократическими ценностями и в мире».

Представитель украинского МИДа Олег Николенко после слов Мельника заявил, что это личное мнение посла, которое не отражает позицию ведомства.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина Степан Бандера Израиль
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