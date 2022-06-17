Зеленский поблагодарил ЕК за рекомендацию статуса кандидата в ЕС Украине

Владимир Зеленский (Фото: John Moore / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Европейской комиссии и лично ее главе Урсуле фон дер Ляйен за рекомендацию предоставить стране статус кандидата в члены ЕС. Об этом он написал в Twitter.

«Я высоко оцениваю положительное решение Еврокомиссии [по вопросу] о статусе кандидата [в ЕС для] Украины. Это первый шаг на пути к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу победу», — заявил президент, добавив, что благодарен главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и каждому члену комиссии «за историческое решение».

Зеленский заявил, что Еврокомиссия должна вынести окончательное решение на следующей неделе, и выразил уверенность в том, что оно окажется положительным.

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз ранее 17 июня. Такое же решение она вынесла в отношении Молдавии. При этом Грузии члены комиссии отказали из-за необходимости для нее «объединиться в политическом плане, чтобы проложить четкий путь к структурным реформам».

В ЕК заявили, что Киев «продемонстрировал приверженность европейским ценностям и стандартам», но подчеркнули, что перед вступлением власти страны должны провести «ряд важных реформ». По данным комиссии, Украина уже исполнила около 70% требований, но ей осталось «проделать важную работу» по вопросам верховенства закона, противодействия «олигархам», борьбы с коррупцией и соблюдения основных прав человека.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз через несколько дней после начала российской военной операции. Власти страны не раз призывали предоставить ей членство по ускоренной процедуре, но это решение оспаривали некоторые участники объединения, в частности Нидерланды.

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В Кремле изначально не возражали против вступления Украины в ЕС. В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что этот вопрос лежит в другой плоскости в отличие от возможного вступления страны в НАТО, так как Евросоюз — это не военно-политический блок. Однако после рекомендации Еврокомиссии он уточнил, что тема все же требует повышенного внимания, поскольку в Европе разгораются дискуссии об «усилении оборонной составляющей ЕС». О том, что присоединение Украины к союзу может оказаться не таким «безобидным», так как ЕС превратился «в агрессивного воинствующего игрока», говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Окончательное решение по вопросу о статусе кандидата для Украины лидеры ЕС примут 23–24 июня на саммите в Брюсселе. Его должны поддержать все 27 государств, входящих в объединение.