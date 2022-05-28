Польша обвинила ЕС в отсутствии средств для беженцев с Украины
Евросоюз все еще не передал Польше средства, необходимые для помощи украинским беженцам. Об этом заявил замглавы польского МВД Павел Шефернакер, передает PAP.
«Расходы, которые мы несем, исчисляются в миллиардах евро, а не в миллионах. Поэтому помощь ЕС для стран, которые помогают беженцам, тоже должна идти в миллиардах евро», — добавил он.
Шефернакер добавил, что польское правительство все время напоминает о необходимости дополнительного фонда для беженцев с Украины.
Как пишет агентство, Варшава должна была получить от ЕС €144,6 млн для помощи украинским беженцам, но средства до сих пор не поступили.
В Еврокомиссии сообщили PAP, что договоры о субсидиях будут подписаны «в ближайшие недели», однако до этого комиссия должна переговорить по данному вопросу с польскими властями.
В середине мая заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач сообщил, что Варшава добивается от Еврокомиссии выделения дополнительных средств на поддержку беженцев из Украины.
«У нас более двух миллионов украинских беженцев, подавляющее большинство — это женщины с детьми», — напомнил он, подчеркнув, что в помощи также нуждаются принимающие их поляки.
В конце марта главы МВД Германии и Польши Нэнси Фезер и Мариуш Каминский попросили ЕК пересмотреть распределение беженцев по странам и предоставить Берлину и Варшаве дополнительную финансовую помощь, указав на нехватку ресурсов.