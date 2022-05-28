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Польша обвинила ЕС в отсутствии средств для беженцев с Украины

Варшава должна была получить от ЕС €144,6 млн . Однако в Польше указали на то, что расходы страны на украинских беженцев составляют миллиарды евро, поэтому помощь от ЕС также должна идти в миллиардах, а не миллионах евро
Фото: Czarek Sokolowski / AP
Фото: Czarek Sokolowski / AP

Евросоюз все еще не передал Польше средства, необходимые для помощи украинским беженцам. Об этом заявил замглавы польского МВД Павел Шефернакер, передает PAP.

«Расходы, которые мы несем, исчисляются в миллиардах евро, а не в миллионах. Поэтому помощь ЕС для стран, которые помогают беженцам, тоже должна идти в миллиардах евро», — добавил он.

Шефернакер добавил, что польское правительство все время напоминает о необходимости дополнительного фонда для беженцев с Украины.

Как пишет агентство, Варшава должна была получить от ЕС €144,6 млн для помощи украинским беженцам, но средства до сих пор не поступили.

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В Еврокомиссии сообщили PAP, что договоры о субсидиях будут подписаны «в ближайшие недели», однако до этого комиссия должна переговорить по данному вопросу с польскими властями.

В середине мая заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач сообщил, что Варшава добивается от Еврокомиссии выделения дополнительных средств на поддержку беженцев из Украины.

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«У нас более двух миллионов украинских беженцев, подавляющее большинство — это женщины с детьми», — напомнил он, подчеркнув, что в помощи также нуждаются принимающие их поляки.

В конце марта главы МВД Германии и Польши Нэнси Фезер и Мариуш Каминский попросили ЕК пересмотреть распределение беженцев по странам и предоставить Берлину и Варшаве дополнительную финансовую помощь, указав на нехватку ресурсов.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Польша ЕС беженцы субсидии
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