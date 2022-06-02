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Польша прекратит платить ежедневное пособие части украинских беженцев

Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

С 1 июля в Польше перестанут выплачивать пособие беженцам на питание и жилье в размере 40 злотых на человека в день (около 600 руб. по курсу Центробанка на 2 июня), сообщил замглавы МВД Польши и полномочный представитель правительства страны по делам беженцев Павел Шефернакер, пишет газета Rzeczpospolita.

Пока мера коснется не всех беженцев, например, продолжатся выплаты многодетным семьям, беременным женщинам, инвалидам. Как пояснил источник издания в партии «Право и справедливость», имеющей большинство мест в польском Сейме, отменой пособий правительство решило «стимулировать украинцев к активности» по примеру тех, кто нашел в стране работу.

«Мы платим огромные социальные средства — от 300 злотых на каждого до более чем 500 на каждого ребенка, а также предоставляем другие социальные льготы. <...> Четыре месяца полной защиты — это, на наш взгляд, достаточно времени», — рассказал собеседник издания.

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Решение не поддержали некоторые опрошенные изданием мэры двух городов, где размещали беженцев, Ян Гольба и Павел Канцлер. По их словам, оно было неожиданным, и многие люди из-за прекращения выплат могут не справиться с трудностями. Гольба отметил, что переходный период «должен быть длиннее, не менее двух месяцев».

По данным Организации объединенных наций на 29 мая, Польша после начала российской военной спецоперации на Украине наибольшее число беженцев по сравнению с другими странами — более 3,6 млн человек. Всего Украину покинули 6,8 млн жителей.

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В конце мая Шефернакер заявил, что Варшава не получила финансовую помощь от Евросоюза, чтобы покрыть расходы на помощь беженцам. По информации Польского агентства печати, страна должна была получить от ЕС €144,6 млн. Шефернакер отметил, что поддержка должна исчисляться не в миллионах, а в миллиардах.

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