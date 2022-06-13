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Посол Украины заявил, что ФРГ покидает большинство беженцев из его страны

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Большинство украинских беженцев, прибывших в ФРГ, со временем покидают эту страну, поэтому власти страны должны задуматься о причинах, по которым это происходит, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник во время дискуссии, организованной газетой Bild.

«Многие украинцы уезжают [из ФРГ] уже давно. Сейчас больше человек покидают эту страну, чем приезжают к вам», — сказал он.

По словам дипломата, немецкие власти должны задуматься, почему у украинцев «нет желания здесь оставаться». Он заявил, что понимает мотивы своих соотечественников, когда слышит слова других участников беседы.

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Министр внутренних дел Баварии, член партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Йоахим Херманн не согласился со словами посла, пишет газета.

«Я хотел бы явно возразить господину Мельнику. В целом беженцы чувствуют себя комфортно. <...> В Баварии то, что говорит господин Мельник, неверно. В последние несколько недель я неоднократно разговаривал с украинскими беженцами, многими женщинами и детьми. <...> Люди настроены позитивно и удивлены тем, насколько хорошо их принимают», — возразил министр.

Он добавил, что украинские беженцы отличаются от приезжих во времена предыдущих волн тем, что изначально хотят вернуться на родину, в отличие от выходцев из Сирии и Афганистана.

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По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), по состоянию на 9 июня за пределами Украины остаются 4,9 млн беженцев. Они направились в соседние страны, наиболее плотный поток пришелся на Польшу, Россию, Германию и Чехию. В ФРГ, по данным от 2 июня, находились порядка 780 тыс. человек.

Ранее ООН сообщала более чем о 5 млн украинских беженцев. Всего государственную границу страны с конца февраля пересекли более 7,3 млн раз, следует из статистики управления.

Украинские беженцы едут в Германию через Польшу. Желающие остаться в стране направляются из Берлина в другие немецкие мегаполисы, в том числе в Мюнхен, Берлин, Кельн, Франкфурт-на-Майне, Гамбург и Бремен. Людей распределяют по городам централизованно, если у них нет родственников в столице. На месте украинские беженцы могут подать ходатайство о предоставлении временного вида на жительство сроком на один год с возможностью продления еще на два года. Он дает право на получение социального пособия в несколько сотен евро в месяц, бесплатной медицинской страховки и жилья, а также позволяет трудоустроиться.

Теги
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