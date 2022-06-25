Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Альфа-дети впитывают знания, как губки: как правильно их обучать Совместный проект, 14:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:08
Главком ВСУ сообщил, что РСЗО HIMARS уже ведут бои в Донбассе Политика, 14:06
Джонсон призвал не подталкивать Украину к «худому миру» Политика, 14:00
В «Зените» опровергли информацию об интересе к защитнику «Галатасарая» Спорт, 13:54
Российские дзюдоисты победили на первом с марта международном турнире Спорт, 13:32
Минобороны узнало об отказе батальона ВСУ из Львова ехать в Донбасс Политика, 13:30
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 13:29
В «Шерифе» отреагировали на запрет УЕФА проводить еврокубки в Тирасполе Спорт, 13:28
Патриарх Кирилл объяснил падение во время литургии законами физики Общество, 13:18
FT узнала о запросах «кочевников» из России о бизнесе в Южной Америке Бизнес, 13:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:09
Патриарх Кирилл упал во время литургии в Новороссийске Общество, 12:57
Медведев пожелал Молдавии «насладиться санкциями» до вступления в ЕС Политика, 12:54

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Джонсон призвал не подталкивать Украину к «худому миру»

По словам Джонсона, многие государства будут давить на Украину с тем, чтобы Киев согласился на «худой мир» с Москвой ради окончания боевых действий. Такое развитие событий приведет к «долгосрочной экономической катастрофе»
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Dan Kitwood / Reuters)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что из-за экономических последствий российской военной операции на Украине Киев вынужден будет заключить мирное соглашение с Москвой на условиях, которые не отвечают его интересам.

«Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости… и поэтому давление будет расти, чтобы побудить — может быть, принудить — украинцев к худому миру», — сказал он во время выступления на саммите Содружества Наций в Руанде (цитата по The Guardian).

Джонсон считает, что победа России в конфликте поставит под угрозу международную безопасность и приведет к «долгосрочной экономической катастрофе».

Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине
Политика
Борис Джонсон

Британский премьер сообщил также, что готов уйти в отставку, если Лондон вынужден будет прекратить оказывать помощь Киеву. «Если бы мне сказали, что нам придется отказаться от помощи Украины, потому что задача стала слишком сложной, а стоимость поддержки этих людей слишком велика с точки зрения инфляции и экономического ущерба, я бы признал, что проиграл очень важный спор, и я бы ушел». Сейчас, со слов Джонсона, он не видит повода покидать должность.

Несколько дней назад политик уже выступал с подобным призывом к странам Группы семи (G7) и НАТО: «Сейчас не время соглашаться и поощрять украинцев идти на плохой мир, на мир, ради которого им предлагается отказаться от части своей территории в обмен на прекращение огня». Западные союзники должны помочь украинцам со «стратегической выносливостью», подчеркнул Джонсон.

Премьер Британии с начала российской военной операции дважды побывал в украинской столице: 9 апреля и 17 июня. Лондон не раз оказывал Киеву военную помощь, в том числе передал переносные противотанковые комплексы Javelin и NLAW и другие виды вооружений. По итогам последнего визита Джонсон призвал продолжить поддержку Украины и предупредил о вероятности затяжного конфликта.

Вооружения Украине поставляли и другие западные государства, в том числе США. Из-за этого российский МИД обвинил Вашингтон в нежелании разрешить украинский кризис, а также предупредил, что иностранное оружие станет законными целями для российской армии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом считает, что поставки оружия Украине странами Запада не помешают России достичь своих целей (среди них власти называли «денацификацию и демилитаризацию» соседней страны).

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock «Пришли мне это АСАП. Заранее СПС»: фразы — враги эффективной переписки
Инструкции
Pro
«Только не обновляйтесь»: 5 принципов сочетать свое и чужое ПО
Статьи
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя
Инструкции
Pro
Фото: EMJAG Productions Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Конец щедрой эпохи: почему бигтехи начали сокращать штат
Статьи
Pro
Как сэкономить на налогах с помощью интеллектуальной собственности
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Конкурент торгует на маркетплейсе под вашим товарным знаком. Что делать
Инструкции
Pro
Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов
Инструкции
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Борис Джонсон Великобритания Украина Военная операция на Украине

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Джонсон предложил за четыре месяца обучить 10 тыс. украинских солдат
Политика
Джонсон призвал продолжить поддержку Киева на фоне «усталости от Украины»
Политика
Столтенберг заявил, что кризис на Украине удастся завершить переговорами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter