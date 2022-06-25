Джонсон призвал не подталкивать Украину к «худому миру»

По словам Джонсона, многие государства будут давить на Украину с тем, чтобы Киев согласился на «худой мир» с Москвой ради окончания боевых действий. Такое развитие событий приведет к «долгосрочной экономической катастрофе»

Борис Джонсон (Фото: Dan Kitwood / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что из-за экономических последствий российской военной операции на Украине Киев вынужден будет заключить мирное соглашение с Москвой на условиях, которые не отвечают его интересам.

«Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости… и поэтому давление будет расти, чтобы побудить — может быть, принудить — украинцев к худому миру», — сказал он во время выступления на саммите Содружества Наций в Руанде (цитата по The Guardian).

Джонсон считает, что победа России в конфликте поставит под угрозу международную безопасность и приведет к «долгосрочной экономической катастрофе».

Британский премьер сообщил также, что готов уйти в отставку, если Лондон вынужден будет прекратить оказывать помощь Киеву. «Если бы мне сказали, что нам придется отказаться от помощи Украины, потому что задача стала слишком сложной, а стоимость поддержки этих людей слишком велика с точки зрения инфляции и экономического ущерба, я бы признал, что проиграл очень важный спор, и я бы ушел». Сейчас, со слов Джонсона, он не видит повода покидать должность.

Несколько дней назад политик уже выступал с подобным призывом к странам Группы семи (G7) и НАТО: «Сейчас не время соглашаться и поощрять украинцев идти на плохой мир, на мир, ради которого им предлагается отказаться от части своей территории в обмен на прекращение огня». Западные союзники должны помочь украинцам со «стратегической выносливостью», подчеркнул Джонсон.

Премьер Британии с начала российской военной операции дважды побывал в украинской столице: 9 апреля и 17 июня. Лондон не раз оказывал Киеву военную помощь, в том числе передал переносные противотанковые комплексы Javelin и NLAW и другие виды вооружений. По итогам последнего визита Джонсон призвал продолжить поддержку Украины и предупредил о вероятности затяжного конфликта.

Вооружения Украине поставляли и другие западные государства, в том числе США. Из-за этого российский МИД обвинил Вашингтон в нежелании разрешить украинский кризис, а также предупредил, что иностранное оружие станет законными целями для российской армии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом считает, что поставки оружия Украине странами Запада не помешают России достичь своих целей (среди них власти называли «денацификацию и демилитаризацию» соседней страны).