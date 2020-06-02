Мишустин поручил проверить влияние указов Собянина на права граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Одно из них касается анализа принятых для борьбы с инфекцией правовых актов и их применения, влияющих на права и свободы граждан. Список поручений опубликован на сайте правительства.

«Минюсту России, Минздраву России, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан», — говорится в поручении.

Оно должно быть исполнено до 8 июня 2020 года. Кроме того, ведомства обязаны обеспечить информационное сопровождение этой работы.

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