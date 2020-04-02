Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Лукашенко посоветовал есть сметанное масло для борьбы с коронавирусом Политика, 23:12 Новак исключил проблему отрицательных цен на нефть для России Экономика, 23:05 Как экономика шеринга переживает последствия пандемии коронавируса Экономика шеринга, 23:00  Самообучение на карантине: что почитать, чему научиться и где «побывать» Экономика образования, 22:59  Сторонники Гудкова решили подать иск к Собянину из-за режима самоизоляции Общество, 22:54 Путин уволил глав двух регионов в разгар борьбы с коронавирусом Политика, 22:44 Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с российской гумпомощью Общество, 22:33 Хоккеист Алтыбармакян подписал контракт с «Чикаго Блэкхокс» Спорт, 22:29 Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн человек Общество, 22:25 Мэрия Москвы заявила о штрафах для собирающихся большими группами жителей Общество, 22:21 Путин подписал указ об отставке главы Республики Коми Политика, 22:16 Эксперты оценили потери российской экономики из-за пяти нерабочих недель Экономика, 22:14 Бастрыкин лично возбудил дело против двух генералов МВД Общество, 22:06 Генпрокуратура нашла фейк о COVID-19 на сайте «Эхо Москвы в Оренбурге» Общество, 21:47
Пандемия коронавируса ,  
0 

Сторонники Гудкова решили подать иск к Собянину из-за режима самоизоляции

Денис Шендерович (Фото: denis.shenderovich / Facebook)

Сторонники политика и председателя Партии перемен Дмитрия Гудкова подготовили коллективный иск в Мосгорсуд о незаконности введения на территории столицы режима всеобщей изоляции. Копия иска есть у РБК.

Инициатором иска выступает муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, еще 19 человек присоединились к коллективному иску. Они просят суд признать недействующим указ мэра Москвы от 29 марта 2020 года, которым глава города обязал всех жителей соблюдать режим самоизоляции.

Как города России живут в режиме самоизоляции. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В качестве оснований указываются ст. 55 и ст. 27 Конституции. Истцы отмечают, что указ мэра ограничивает право на передвижение. «Указ является подзаконным актом и не основывается на существующих нормах федерального законодательства, так как ни один закон РФ не дает главе субъекта полномочие на ограничение каких-либо конституционных прав в таком порядке», — говорится в исковом заявлении.

Авторы судебного заявления в качестве основания приводят несколько статей федеральных законов. Так, они указывают, что, согласно закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии, ограничения на территории субъекта России возможны только на основании предписаний санитарных врачей или их заместителей. При этом таких предписаний не было на сайтах правовой информации и управления Роспотребнадзора по Москве, утверждают истцы.

Кроме того, в заявлении говорится, что, согласно закону «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов», нормативные акты по вопросам защиты прав и свобод человека вступают в силу не ранее чем через десять дней после их официального опубликования. Таким образом, указ Собянина должен был вступить в силу не раньше 9 апреля, отмечается в иске.

РБК направил запрос в мэрию Москвы.

С 30 марта всем жителям столицы предписано находиться дома в связи с распространением коронавируса. Покидать жилье разрешено только тем, кто ходит на работу в незакрывшиеся организации и предприятия, за продуктами и лекарствами в ближайшие торговые точки, обращается за экстренной медпомощью, выходит для выгула собак и выноса мусора.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Вслед за Москвой в последующие три дня аналогичные меры были приняты почти во всех регионах России. 2 апреля Владимир Путин продлил нерабочие дни по всей стране до 30 апреля.

Теги: иск, суд, Москва, карантин, коронавирус
Материалы по теме
МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter