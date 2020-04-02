Сторонники Гудкова решили подать иск к Собянину из-за режима самоизоляции

Денис Шендерович (Фото: denis.shenderovich / Facebook)

Сторонники политика и председателя Партии перемен Дмитрия Гудкова подготовили коллективный иск в Мосгорсуд о незаконности введения на территории столицы режима всеобщей изоляции. Копия иска есть у РБК.

Инициатором иска выступает муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, еще 19 человек присоединились к коллективному иску. Они просят суд признать недействующим указ мэра Москвы от 29 марта 2020 года, которым глава города обязал всех жителей соблюдать режим самоизоляции.

В качестве оснований указываются ст. 55 и ст. 27 Конституции. Истцы отмечают, что указ мэра ограничивает право на передвижение. «Указ является подзаконным актом и не основывается на существующих нормах федерального законодательства, так как ни один закон РФ не дает главе субъекта полномочие на ограничение каких-либо конституционных прав в таком порядке», — говорится в исковом заявлении.

Авторы судебного заявления в качестве основания приводят несколько статей федеральных законов. Так, они указывают, что, согласно закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии, ограничения на территории субъекта России возможны только на основании предписаний санитарных врачей или их заместителей. При этом таких предписаний не было на сайтах правовой информации и управления Роспотребнадзора по Москве, утверждают истцы.