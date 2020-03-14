Мишустин создал координационный совет по борьбе с коронавирусом

Михаил Мишустин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В России начнет работу координационный совет по борьбе с коронавирусом, который будет контролировать меры по борьбе с распространением инфекции. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

«Я принял решение создать координационный совет по противодействию коронавирусу. Буду лично координировать его работу в ежедневном режиме», — сказал он.

Мишустин пояснил, что в настоящий момент необходима четкая координация всех ведомств, поскольку из-за угрозы коронавируса уже недостаточно только слаженных действий Минздрава и Роспотребнадзора. «Наша тактика — работать на опережение», — заявил премьер.

Ранее координацией мер по борьбе с коронавирусом занимался оперативный штаб. Решение о его создании Мишустин принял в конце января.