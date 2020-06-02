Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы в Москве

Сергей Шойгу (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона Марка Эспера на парад Победы, который пройдет в Москве 24 июня. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минобороны.

Главы ведомств провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19, контроль над вооружениями, а также вопросы информационной и региональной безопасности.

Шойгу также выразил обеспокоенность из-за решения США выйти из Договора по открытому небу, рассказали в Минобороны.

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