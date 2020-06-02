Политика , 02 июн, 18:46
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Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы в Москве
Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона Марка Эспера на парад Победы, который пройдет в Москве 24 июня. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минобороны.
Главы ведомств провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19, контроль над вооружениями, а также вопросы информационной и региональной безопасности.
Шойгу также выразил обеспокоенность из-за решения США выйти из Договора по открытому небу, рассказали в Минобороны.
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