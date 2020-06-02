В Минобороны раскрыли детали проведения парада Победы в Москве

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Парад Победы на Красной площади в Москве начнется в 10 утра 24 июня и продлится около полутора часов. Об этом на совещании заявил главком Сухопутных войск, генерал-полковник Олег Салюков, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

«В ходе проведения торжественных мероприятий предусмотрено использование некоторых элементов исторического парада 24 июня 1945 года», — сказал генерал-полковник. По его словам, в начале парада исполнят «Юбилейный встречный марш», а вечером проведут салют, аналогичный прошедшему в 1945 году.

Салюков сообщил, что завершается работа по определению участия в мероприятии подразделений иностранных государств, ведомство уже уточнило количество парадных расчетов от вооруженных сил России.

Салюков отметил, что на время репетиции парада за расчетами закрепят медицинские бригады. Помимо этого не реже трех раз в неделю участников мероприятия будут тестировать на наличие коронавируса. Он сообщил, что их также изолируют, чтобы не допустить возникновения инфекции.