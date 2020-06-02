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В Минобороны раскрыли детали проведения парада Победы в Москве

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Парад Победы на Красной площади в Москве начнется в 10 утра 24 июня и продлится около полутора часов. Об этом на совещании заявил главком Сухопутных войск, генерал-полковник Олег Салюков, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

«В ходе проведения торжественных мероприятий предусмотрено использование некоторых элементов исторического парада 24 июня 1945 года», — сказал генерал-полковник. По его словам, в начале парада исполнят «Юбилейный встречный марш», а вечером проведут салют, аналогичный прошедшему в 1945 году.

Салюков сообщил, что завершается работа по определению участия в мероприятии подразделений иностранных государств, ведомство уже уточнило количество парадных расчетов от вооруженных сил России.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Салюков отметил, что на время репетиции парада за расчетами закрепят медицинские бригады. Помимо этого не реже трех раз в неделю участников мероприятия будут тестировать на наличие коронавируса. Он сообщил, что их также изолируют, чтобы не допустить возникновения инфекции.

Иногородние расчеты обеспечат экспресс-тестами для проведения анализов до выезда в Москву, рассказал генерал-полковник. По его словам, 3 июня подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты завершат обработку парков боевых машин, всех зданий и помещений, где будут размещать личный состав и технику. Места проведения тренировок в подмосковном Алабино также будут обрабатывать.

Минобороны пригласило к участию в параде Победы военных из 19 стран
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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В середине апреля президент России Владимир Путин поручил отложить проведение парада из-за ситуации с коронавирусом. Впоследствии он объявил, что парад пройдет 24 июня, и сделал этот день выходным.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что для участия в параде Победы в Москве пригласили подразделения 19 армий мира. Он рассказал, что всего в мероприятии будут участвовать 14 тыс. человек. Помимо этого 64 тыс. человек и 1,8 тыс. единиц техники привлекут к парадам по всей России. Репетиции парада Победы пройдут 8, 17 и 18 июня.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: парад Победы, Москва, Красная площадь
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