В Москву вместо Трампа 9 мая приедет его советник по нацбезопасности

Дональд Трамп и Роберт О'Брайен (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Во главе американской делегации, которая прибудет на парад в честь 75-летия Победы в Москву, будет советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Об этом говорится в заявлении посла США в России Джона Салливана, поступившем в РБК.

«Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях», — говорится в сообщении.

В середине марта посол США говорил в интервью «Коммерсанту», что если Россия не перенесет парад Победы из-за пандемии коронавируса, его посетит «очень высокопоставленная делегация».

Президент России Владимир Путин приглашал летом 2019 года на парад Победы американского лидера Дональда Трампа. 10 марта Кремль сообщил об отказе президента США присутствовать на параде.