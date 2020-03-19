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В Москву вместо Трампа 9 мая приедет его советник по нацбезопасности

Дональд Трамп и Роберт О'Брайен (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Во главе американской делегации, которая прибудет на парад в честь 75-летия Победы в Москву, будет советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Об этом говорится в заявлении посла США в России Джона Салливана, поступившем в РБК.

«Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях», — говорится в сообщении.

В середине марта посол США говорил в интервью «Коммерсанту», что если Россия не перенесет парад Победы из-за пандемии коронавируса, его посетит «очень высокопоставленная делегация».

Президент России Владимир Путин приглашал летом 2019 года на парад Победы американского лидера Дональда Трампа. 10 марта Кремль сообщил об отказе президента США присутствовать на параде.

Кремль заявил об отсутствии планов по ограничению формата Парада Победы
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Кремль пока не собирается переносить парад Победы или менять его формат из-за угрозы коронавируса, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 марта. По его словам, ограничение на число участников публичных мероприятий, скорее всего, будет снято в Москве в конце апреля.

Минобороны сообщило 10 февраля о планах продлить парад в этом году на полчаса. Масштабы празднования увеличены по сравнению с последними двумя годами из-за 75-летней годовщины.

В столице с 16 марта действует новое ограничение на проведение публичных мероприятий из-за распространения COVID-19. Мэр города Сергей Собянин ввел запрет на собрание в одном помещении количеством более 50 человек. Ограничение не касается торговых центров и общепитов. Спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия запрещены до 10 апреля.

Теги: парад, Дональд Трамп, Москва, США
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