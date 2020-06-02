Минобороны пригласило к участию в параде Победы военных из 19 стран

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К участию в юбилейном параде Победы приглашены подразделения 19 армий мира. Об этом на совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

«Приглашены парадные расчеты 19 иностранных государств», — сказал Шойгу. По его словам, всего в параде Победы в Москве участие примут 14 тыс. человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев. К парадам по всей России привлекут около 64 тыс. человек и более 1,8 тыс. единиц техники.

В параде в Москве задействуют 225 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 75 воздушных судов, сообщил Шойгу. Среди них будет более 20 новых образцов военной техники, в том числе самолеты Су-57 и МиГ-31К, отметил министр.

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