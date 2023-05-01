ISW допустил наступление России при провале контратаки ВСУ

ISW: Россия может начать наступление на южном направлении при провале контратаки ВСУ

Россия может перейти в наступление на южном направлении, если контратака украинских сил провалится, говорится в докладе. Эксперты считают, что целью могут стать части Запорожской и Херсонской областей

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские силы могут начать наступление на южном направлении, если контратака украинских войск провалится. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), который опубликован на его сайте.

Целью российских сил могут быть части Херсонской и Запорожской области, которые сейчас контролирует Киев, пишут авторы доклада. Москва, по мнению аналитиков, может попытаться занять эти территории.

Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые состоялись там в конце сентября. Присоединение к России, по данным властей, поддержало большинство участников голосования.

При этом Россия контролирует только часть каждого из регионов. Сейчас под контролем Киева остаются северные районы Запорожской области и часть Херсонской области на правом берегу Днепра вместе с городом Херсон.

Российское Минобороны объявило об отводе войск из города на левый берег Днепра в начале ноября. Занимавший тогда пост командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин сказал, что это необходимо, чтобы занять оборону на левом берегу реки и сохранить жизни военных.

Украинские власти не раз говорили, что Киев готовится к контрнаступлению. 28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вооруженные силы страны «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы начать его.

Российская сторона заявляла, что вооруженные силы страны готовы к возможному контрнаступлению Украины. Москва тщательно отслеживает все заявления по этому поводу, а Минобороны учитывает эти данные при планировании спецоперации, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.