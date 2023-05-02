Шольц заявил, что у Украины нет права атаковать территорию России
Западные страны внедрили правило, согласно которому Украина не может атаковать российскую территорию с помощью поставленного ими оружия, рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает NTV.
В начале марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские войска не бьют по территории России, а в стране «увеличивается количество внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры». Кремль заявил, что не верит подобным утверждениям.
Шольц отметил, что Берлин решает вопросы поставок вооружений Киеву только по согласованию с союзниками. По мнению Шольца, помощь Украине необходима, однако она не должна привести к эскалации и участию в конфликте НАТО.
Германия зимой решила поставить Украине современные тяжелые танки Leopard 2, в апреле, сообщил Шольц, Киев получил 18 обещанных машин. Министр обороны Украине Алексей Резников говорил, что эти танки могут быть использованы в ходе украинского контрнаступления весной.
После согласия западных стран на поставки танков президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что теперь Киев мечтает получить авиацию. Однако на это Шольц заявил, что вопрос о поставках истребителей даже не возникает. Впрочем, ранее канцлер отказывал Украине и в предоставлении танков. Свою позицию он объяснял тем, что не хочет доводить ситуацию до конфликта между Россией и НАТО.
Москва осуждает поставки западного оружия Киеву. Как отмечал Кремль, предоставление такой помощи говорит о прямой вовлеченности Запада в конфликт.