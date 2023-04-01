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Военная операция на Украине ,  
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Шольц спрогнозировал длительность конфликта на Украине

Канцлер Германии Шольц допустил затягивание конфликта на Украине до четырех лет

Конфликт на Украине может затянуться и продлиться от двух до четырех лет, предположил канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления на конференции Frankfurter Allgemeine Zeitung. Трансляция велась на YouTube-канале издания.

«Ведь может быть, что [конфликт на Украине] продлится два, три, четыре года, что станет для всех нас вызовом», — заявил Шольц, добавив, что Берлин будет продолжать поддерживать Киев «так долго, как это потребуется».

В середине марта бывший президент Польши Александр Квасьневский тоже спрогнозировал, что конфликт на Украине может затянуться и вряд ли завершится в 2023 году. По его мнению, необходимо быть готовыми к длительному конфликту и к ограниченной безопасности, в том числе и для Польши.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года говорил, что Москва стремится к скорейшему завершению конфликта и не хочет «раскрутить маховик» сильнее. «Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно», — сказал он.

Шольц спрогнозировал длительность конфликта на Украине
Шольц спрогнозировал длительность конфликта на Украине

Теги
Персоны
Олаф Шольц Германия Украина Военная операция на Украине

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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