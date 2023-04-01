Шольц спрогнозировал длительность конфликта на Украине

Конфликт на Украине может затянуться и продлиться от двух до четырех лет, предположил канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления на конференции Frankfurter Allgemeine Zeitung. Трансляция велась на YouTube-канале издания.

«Ведь может быть, что [конфликт на Украине] продлится два, три, четыре года, что станет для всех нас вызовом», — заявил Шольц, добавив, что Берлин будет продолжать поддерживать Киев «так долго, как это потребуется».

В середине марта бывший президент Польши Александр Квасьневский тоже спрогнозировал, что конфликт на Украине может затянуться и вряд ли завершится в 2023 году. По его мнению, необходимо быть готовыми к длительному конфликту и к ограниченной безопасности, в том числе и для Польши.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года говорил, что Москва стремится к скорейшему завершению конфликта и не хочет «раскрутить маховик» сильнее. «Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно», — сказал он.