Лукашенко объяснил попранными обещаниями размещение ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще в 1990-ые годы не хотел выводить ядерное оружие из страны. Его возвращение в страну он объяснил тем, что все договоренности «забыты»

Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию (Минск, Белоруссия) (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Белоруссия поставила вопрос о возвращении в страну ядерного оружия, которое было вывезено в 1990-е годы. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил 31 марта во время ежегодного послания к народу и Национальному собранию (парламенту страны). РБК вел трансляцию.

По его словам, это было сделано из-за «складывающихся обстоятельств и военно-политической обстановки вокруг нашей страны». Лукашенко активизировал переговоры с Путиным. «Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах. Тогда под гарантии — никаких санкций против тех, кто вывел, никакого давления, никакого наступления и революций. Все растоптано, все нарушено. Я имею право поставить вопрос вернуть ядерное оружие, которое тогда, еще до меня, безумцы подписали обязательство его возврата», — заявил Лукашенко.

По его словам, в 1994 году он приостановил вывод таких вооружений из Белоруссии, но подвергся давлению в том числе и со стороны России. «У нас, кроме своей валюты в виде зайчиков, ничего не было. И я вынужден был отступить под определенные гарантии. Все попрано, все забыто», — сказал глава государства.

О том, что Россия намерена разместить свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, Владимир Путин заявил 25 марта. По его словам, с 3 апреля Москва начнет обучать белорусские экипажи, а к 1 июля построит в республике специальное хранилище для ядерных вооружений. При этом он не уточнил, когда и при каких условиях Россия разместит тактические ядерные боеприпасы. Путин сослался на то, что этот вопрос «давно ставит» Александр Лукашенко.

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